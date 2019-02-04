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Чуткий сон медведя Тристана в минском зоопарке предсказывает скорое потепление

04 февраля 2019 20:28
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Новости Беларуси. Предвестник ранней весны: чуткий сон медведя Тристана указывает на скорый конец холодов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском зоопарке проснулся медведь, предсказывающий погоду. И опять уснул

Однако в таком режиме сна и отдыха бурого обитателя минского зоопарка виновата не только плюсовая температура, но и городской шум и активные соседи.

Чуткий сон медведя Тристана в минском зоопарке предсказывает скорое потепление-1

Чуткий сон медведя Тристана в минском зоопарке предсказывает скорое потепление-3

Он может ненадолго выбраться из берлоги, тогда ему предлагают перекусить – кашу, фрукты, морковку и хлеб, но в основном он лишь нюхает и возвращается спать.

Чуткий сон медведя Тристана в минском зоопарке предсказывает скорое потепление-6

Елена Бодрова, научный сотрудник минского зоопарка:
Очень любит он мороженое. Мы ему готовим целое ведро мороженого. Берем ведро молока, туда добавляем мед, фрукты, ягоды, которые он ест, замораживаем. Он любит это лизать, обнимает лапами.

Очень интересно это наблюдать. Мы приглашаем на кормление!

Чуткий сон медведя Тристана в минском зоопарке предсказывает скорое потепление-9

# Дикие животные # общество # Елена Бодрова # Фотофакт

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