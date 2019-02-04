Чуткий сон медведя Тристана в минском зоопарке предсказывает скорое потепление

Однако в таком режиме сна и отдыха бурого обитателя минского зоопарка виновата не только плюсовая температура, но и городской шум и активные соседи.

Новости Беларуси. Предвестник ранней весны: чуткий сон медведя Тристана указывает на скорый конец холодов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он может ненадолго выбраться из берлоги, тогда ему предлагают перекусить – кашу, фрукты, морковку и хлеб, но в основном он лишь нюхает и возвращается спать.

Елена Бодрова, научный сотрудник минского зоопарка:

Очень любит он мороженое. Мы ему готовим целое ведро мороженого. Берем ведро молока, туда добавляем мед, фрукты, ягоды, которые он ест, замораживаем. Он любит это лизать, обнимает лапами.

Очень интересно это наблюдать. Мы приглашаем на кормление!