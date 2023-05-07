Президент Беларуси поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Работники радио, телевидения и связи сегодня, 7 мая, отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Точность и оперативность, объективность и уникальный стиль, современный формат вещания белорусских медиа, их прогрессивные подходы к производству и продвижению национального информационного продукта позволяют зрителям и слушателям всегда быть в центре событий и ощущать ритм жизни. Благодаря высокой квалификации и духу новаторства специалистов сферы телекоммуникаций и связи, в нашей стране созданы условия для эффективного развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов.