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Президент Беларуси поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником

07 мая 2023 07:41
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Новости Беларуси. Работники радио, телевидения и связи сегодня, 7 мая, отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Точность и оперативность, объективность и уникальный стиль, современный формат вещания белорусских медиа, их прогрессивные подходы к производству и продвижению национального информационного продукта позволяют зрителям и слушателям всегда быть в центре событий и ощущать ритм жизни. Благодаря высокой квалификации и духу новаторства специалистов сферы телекоммуникаций и связи, в нашей стране созданы условия для эффективного развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов.  

Президент Беларуси поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко высказал искреннюю признательность работникам и ветеранам отрасли за ответственный труд, инициативу, профессионализм и преданность родной Беларуси.  

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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