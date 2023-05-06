В Минске подвели итоги творческого конкурса среди студентов учебных заведений Белкоопсоюза

Новости Беларуси. Торжественная церемония награждения победителей XV республиканского конкурса художественной самодеятельности состоялась сегодня, 6 мая, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у нашего корреспондента Ангелины Шигалевой.

«Мир глазами молодых» – так звучит девиз проекта, который традиционно проходит среди студентов учебных заведений Белкоопсоюза. Целью такого конкурса является популяризация музыкального творчества и продвижение талантливой молодежи. В течение двух дней художественные коллективы боролись за престижные награды. Каждый отличился своим артистизмом и неповторимостью.

Олег Черепович, директор Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Сегодня мы чествовали победителей XV конкурса, из этих 15-ти 13 раз колледж, которым я руковожу, был победителем. Конечно, я очень рад и очень счастлив. Это заслуга коллектива колледжа, молодежи, которая у нас учится, художественных руководителей. Весь колледж работал над этой победой целый год.

Диана Пикта, студентка Гродненского колледжа экономики и управления:

Сейчас я обучаюсь на третьем курсе, и для меня это очень важный этап в жизни. Каждый год в течение трех лет я участвовала в подобных мероприятиях. И на данный момент это было самое важное и трепетное событие. Получать вторую степень награды, когда ты выжал много сил. Очень много времени потратили на номера, потому как номера были сложные. Они были отточены. И, собственно говоря, результат видно по грамотам.

В ходе мероприятия студенты смогли пообщаться с председателем Правления Белкоопсоюза Олегом Мацкевичем. Встреча состоялось в формате открытого диалога, где каждый смог задать волнующий вопрос и услышать на него четкий ответ.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

С молодыми людьми надо разговаривать, потому что, не потеряв это поколение, можно говорить о будущем. Мы в преддверии 9 Мая решили провести, потому что прошлое, мы о нем помним, а вот это – будущее, за которым будет развитие системы потребкооперации. Поэтому, конечно, с ними надо разговаривать. Как живут, к чему стремятся, чем нужно помочь, что нужно улучшить. И чтобы это были не общие слова, после каждой такой площадки мы для себя набрасываем определенный план, что нам дальше делать в учебных заведениях в плане маттехбазы, на предприятиях.