Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения

Новости Беларуси. Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, отмечает день рождения 21 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране его знают как человека глубокой веры. Более тридцати лет Владыка посвятил служению церкви в Беларуси. Его опыт в укреплении духовности общества востребован и сейчас. Митрополит Филарет – обладатель высоких наград и ученых степеней, его считают одним из авторитетнейших богословов русской православной церкви.