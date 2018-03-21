Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения

Новости Беларуси. Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, отмечает день рождения 21 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране его знают как человека глубокой веры. Более тридцати лет Владыка посвятил служению церкви в Беларуси. Его опыт в укреплении духовности общества востребован и сейчас. Митрополит Филарет – обладатель высоких наград и ученых степеней, его считают одним из авторитетнейших богословов русской православной церкви.
Поздравление почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Своим служением Вы внесли большой вклад в развитие Белорусской православной церкви. Ваш общепризнанный авторитет всегда помогал в решении важных государственно-церковных вопросов.
Сегодня, 21 марта, по случаю празднования дня рождения Митрополита Филарета Национальный художественный музей готовит выставку одной иконы – «Избранные святые в молении». Реликвия создана в XIX веке. Под сводами музея святыню выставляют впервые.