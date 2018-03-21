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Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения

21 марта 2018 09:55
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Новости Беларуси. Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, отмечает день рождения 21 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране его знают как человека глубокой веры. Более тридцати лет Владыка посвятил служению церкви в Беларуси. Его опыт в укреплении духовности общества востребован и сейчас. Митрополит Филарет – обладатель высоких наград и ученых степеней, его считают одним из авторитетнейших богословов русской православной церкви.

Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения-1

Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения-3

Поздравление почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси направил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Своим служением Вы внесли большой вклад в развитие Белорусской православной церкви. Ваш общепризнанный авторитет всегда помогал в решении важных государственно-церковных вопросов.

Сегодня, 21 марта, по случаю празднования дня рождения Митрополита Филарета Национальный художественный музей готовит выставку одной иконы – «Избранные святые в молении». Реликвия создана в XIX веке. Под сводами музея святыню выставляют впервые.

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