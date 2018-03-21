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С первого апреля «Белтелеком» повышает тарифы

21 марта 2018 09:32
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Новости Беларуси. С 1 апреля «Белтелеком» повысит тарифы. Информация об этом появилась 20 марта на официальном сайте компании.  

Сообщается, что «Белтелеком» по возможности сдерживает рост цен, но для оказания высокого качества услуг необходимо модернизировать сеть, закупать новое оборудование и принимать иные меры, требующие финансовых вложений.  

По этим причинам с 1 апреля услуги доступа в интернет в среднем подорожают на 3%. В то же время, пока что стоимость тарифов линейки «Ясна» и тарифа «Рекорд 25» не изменится.  

Подорожают телеграфная связь, звонки в другие страны, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационные услуги и ряд иных услуг электросвязи.  

Также в пределах 6% изменится стоимость тарифов телевидения Zala.  

# общество # Интернет

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