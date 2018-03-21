Сельский дом в швейцарском стиле на берегу Немана. Показываем самые необычные гостиницы Беларуси

Ночевать в обычной гостинице со стандартным номером стало скучно. Здесь, в живописном уголке Беларуси, на берегу Немана создали интересное место для ночлега. Хотя это не просто ночлег, а море впечатлений и положительных эмоций.

Стены этого маленького, но такого уютного дома уже более десяти лет принимают гостей не только изо всех уголков нашей страны, но и ближнего зарубежья. Отдельная гордость – большой камин, хоть он и занимает много места, зато здесь тепло даже в самый лютый мороз.

Оксана Сальковская, хозяйка усадьбы:

Каждый камень подбирался по одному, где-то кто-то подходит, где-то не подходит, чтобы оно было, где-то выемка, чтобы подходила. Фактически ничего не обрубали, как есть он натуральный камень, такой и остался.

Все в доме сделано из натурального дерева и когда попадаешь сюда, появляется ощущение, что каждая деталь интерьера со своей историей. А потому здесь по-домашнему уютно. Оксана Сальковская:

Все люстры сделаны из старых деревьев, из старого сада, из яблонь. Особенно вот эта из пенечков нравится гостям. Гости, конечно, фотосессию устраивают здесь с большим удовольствием.

Но вся изюминка дома в том, что он находится под землёй. Типичная землянка. Но язык не поворачивается так эту мини-гостиницу назвать: пол с подогревом, санузел, мини-бар и панорамные окна, через которые открывается шикарный вид на Неман. Как это чудное сооружение появилось здесь?

Оксана Сальковская:

В нашем первом доме был первый этаж для гостей. По две пары приезжали, наши были первые туристы. Но потом, когда они начали приезжать, они говорят: имейте совесть, мы хотим и с друзьями приехать. Надо еще что-то строить. Решили маленький домик построить, гусляра построили домик. Все хорошо, тут опять наплыв пошел – опять надо строить. И вот уже Валера посмотрел в Норвегии, норвежские крыши зеленые, надо было чем-то отличаться от других.

И отличились, построили белорусское шале. В переводе с французского, небольшой сельский дом в швейцарском стиле в Альпах. Гор у нас в Беларуси нет, зато есть красивая река, закаты, пение соловьев и белки по соседству, которых подкармливают отдыхающие. Оксана Сальковская:

Это домик для парочки, а парочка всегда быстрее найдёт время для отдыха, чем семейная пара. Люди искусства очень любят, писатели к нам приезжают, музыканты. А любят «землянку» за уединенность и изолированность. Домик-шале – это отдельный мир, где ты остаешься наедине с природой. А если вам хоромы подавай, тогда езжайте в Мир или Несвиж.

Там вы сможете скоротать ночь, как самый настоящий дворянин. Помимо современных номеров, для туристов здесь построили спальни, очень похожие на будуары Средневековья.

Для любителей морских путешествий, да и воды в целом, предлагается плавучая гостиница. Это единственное место в Беларуси, отдыхая в котором, пейзаж за окном будет меняться по несколько раз в день.