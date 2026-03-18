В музее Маякской школы есть предмет из Каменного века! Показываем интересные экспонаты

Саквояж из прошлого и сюрприз для любителей истории. Мы отыскали удивительный этно-музей на Минщине, где можно познакомиться с бытом наших предков и устроить колоритный фототур. Находится он на Слутчине в Маякской средней школе. В сельской сокровищнице более 300 оригинальных экспонатов, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Костюкова: Это предмет Каменного века – наконечник копья. Очень интересно детям потрогать, подержать в руке ядро от пушки.

Ольга Костюкова:

Центральное место занимает коллекция самоваров. Среди них есть очень уникальный экспонат – это самовар, которому более 100 лет. Это самовар, сделанный в Туле на знаменитой фабрике братьев Баташевых.

От седой древности до времен Российской Империи и Советского Союза. Сделать остановки можно в разных эпохах. Началось все с энтузиастки – учителя белорусского языка и литературы Нины Александровны Зеневич. Она вдохновила земляков собрать старину. В апреле 1998 года самобытный музей предстал во всей красе. Большинство предметов сделаны руками наших прапрадедов, излучают любовь и добро. Это нить между многими поколениями белорусов. Наше богатство и культурный код.