Алия Короткая представляла Беларусь на Miss BRICS-2026 – узнали, как прошел конкурс

Грация, изящество и харизма – все это про Алию Короткую. Она очаровала Беларусь и представила страну на международной арене. Мы пообщались с красавицей и узнали главные секреты обаяния. Алина Трус, корреспондент:

Красота и стилье с тобой с детства или ты с этим познакомилась, когда уже была постарше?

Алия Короткая, участница международного конкурса красоты Miss BRICS-2026:

Если рассказывать про мой путь, то все передалось мне от родителей, поскольку мой папа очень много лет работал моделью. Моя мама до сих пор работает дизайнером. Стиль, красота и эстетика окружали меня всю мою жизнь. Наверное, поэтому мои родители, когда мне исполнилось 12 лет, отдали меня работать моделью в Национальную школу красоты. По сей день уже 9 лет я работаю моделью в Национальной школе красоты. Алина Трус:

Для многих красота – это энергия, легкость, вдохновение. Тем не менее мне кажется, это огромный труд. Каждый день поддерживать себя в форме, постоянно следить за собой. Как тебе удается всегда выглядеть на все сто и чувствовать себя уверенно?