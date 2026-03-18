Алия Короткая представляла Беларусь на Miss BRICS-2026 – узнали, как прошел конкурс
Грация, изящество и харизма – все это про Алию Короткую. Она очаровала Беларусь и представила страну на международной арене. Мы пообщались с красавицей и узнали главные секреты обаяния.
Алина Трус, корреспондент:
Красота и стилье с тобой с детства или ты с этим познакомилась, когда уже была постарше?
Алия Короткая, участница международного конкурса красоты Miss BRICS-2026:
Если рассказывать про мой путь, то все передалось мне от родителей, поскольку мой папа очень много лет работал моделью. Моя мама до сих пор работает дизайнером. Стиль, красота и эстетика окружали меня всю мою жизнь. Наверное, поэтому мои родители, когда мне исполнилось 12 лет, отдали меня работать моделью в Национальную школу красоты. По сей день уже 9 лет я работаю моделью в Национальной школе красоты.
Алина Трус:
Для многих красота – это энергия, легкость, вдохновение. Тем не менее мне кажется, это огромный труд. Каждый день поддерживать себя в форме, постоянно следить за собой. Как тебе удается всегда выглядеть на все сто и чувствовать себя уверенно?
Алия Короткая:
Красота – это действительно большой труд. В первую очередь это дисциплина, поскольку нужно поддерживать свою фигуру. Три раза в неделю я посещаю спортзал. Второе – это режим сна, поскольку я каждый день засыпаю и просыпаюсь в одно время. Для меня это безумно тяжело. Чтобы лечь в определенные время – например, я ложусь в 11 вечера спать, иногда приходится уйти пораньше с какого-либо праздника либо не досмотреть сериал. Я стараюсь правильно питаться. Конечно, на самом деле я ни в чем себя не ограничиваю. Если мне захочется скушать что-нибудь сладенькое, я обязательно это скушаю. Но скорее это бывает редко, поскольку я все равно стараюсь покупать и кушать здоровые продукты.
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