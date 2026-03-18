Как вступить в наследство в Беларуси – рассказала адвокат

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

У меня часто спрашивают, каким образом наследуется имущество в Беларуси. Наследование в Республике Беларусь осуществляется по завещанию, при отсутствии завещания – по закону. Наследники первой очереди – это дети, родители и супруг умершего, которые наследуют имущество в равных долях. Для приобретения наследства его необходимо принять. Принятие наследства – это право, а не обязанность наследников. В состав наследства входят права и обязанности, принадлежащие умершему на момент открытия наследства. Нельзя принять только права, но отказаться от обязанностей.

Например, нельзя вступить в наследование квартирой, но при этом отказаться уплачивать кредит. При наследовании по завещанию действует принцип свободы завещания. Это значит, что наследодатель вправе завещать принадлежащее ему имущество по своему усмотрению любому лицу. При этом наследодатель вправе передумать, отозвать завещание, отменить завещание. При этом юридическую силу имеет именно последнее завещание. Каждое последующее завещание отменяет предыдущее.