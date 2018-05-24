Президент Беларуси поручил проработать введение уголовной ответственности за допинг

Новости Беларуси. 24 мая стало известно, что Александр Лукашенко поручил проработать введение уголовной ответственности за допинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий указ.

Предполагается, что в случае дисквалификации спортсмена или персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической работой, предусмотрено также лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. Возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет. Правительству поручено проработать этот вопрос.