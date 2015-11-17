Допинг в спорте. Как обычная аптечка может стать огромной проблемой для атлетов

Обычная домашняя аптечка, в стандартном виде или персонифицированном, исходя из особенностей семьи, есть в каждом доме. Это скорая помощь под рукой, которая спасает от ряда проблем. Но для профессиональных спортсменов этот ящичек медикаментов может, напротив, стать проблемой. Вот, к примеру, «Кленбутерол» прописывают даже детям. А для атлетов он неприемлем.

Алеся Лытина, начальник отдела профилактики, образования и международного сотрудничества НАДА:

Он используется как для детей, так и для взрослых для лечения кашля. Однако в его состав входит «Кленбутерол» – действующее вещество, которое является запрещенным анаболиком. Поэтому мы всегда говорим спортсменам, чтобы они консультировались со спортивными врачами прежде, чем принимать какое-либо лекарство.

Анаболические стероиды – это волшебное зелье для быстрого набора мышечной массы, но обратная сторона медали – ощутимый вред здоровью, а потому борьба с такими субстанциями ведется денно и нощно.

Александр Кривцун, спортивный врач:

Так же, как быстро развивается допинг, примерно так же, чуть-чуть отставая, развивается обнаружение допинга. И тем, и другим занимаются очень серьезные, образованные люди, вкладываются в это большие деньги. Поэтому идет борьба двух технологий, не более чем.

Практически у каждого препарата всегда найдется аналог, только чистый. И личное дело каждого атлета следить за тем, что попадает в его организм.

Алеся Лытина, начальник отдела профилактики, образования и международного сотрудничества НАДА:

Часто получается, что в пробу спортсменов попадают диуретики. Например, препарат «Ко-ренитек», который используется от давления, содержит диуретические компоненты, поэтому он тоже запрещен для приема спортсменами. Если мы говорим о терапевтической практике, тоже распространенный препарат – «Предуктал». Это сердечное лекарство, но оно также содержит запрещенные компоненты, поэтому его тоже принимать нельзя. И таких препаратов достаточно много. Так же, как много этих препаратов, которые принимать можно и которыми лечиться можно.

Даже безобидный спрей для носа может вызвать много вопросов у антидопингового агентства, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Алеся Лытина, начальник отдела профилактики, образования и международного сотрудничества НАДА:

Люди лечат насморк, часто используют «Ринофлуимицил». Это спрей в нос, который содержит тройной гептан – запрещенный стимулятор.

Александр Кривцун, спортивный врач:

Безусловно, есть ряд препаратов, которые широко применяются. Тот же «Фервекс», который содержит определенные вещества, входящие в запрещенный список. Как правило, доктор команды это знает. И грамотный спортсмен прежде, чем принимать препарат, всегда посоветуется с доктором. Либо есть возможность проверить легитимность этого препарата на сайте НАДА, либо позвонить, либо онлайн всегда есть возможность проверить препарат.

Кстати, надо понимать, что в запретном списке ВАДА препаратов как таковых нет, то есть никто не запретит условную «Ношпу» или «Анальгин», но есть запрещенные субстанции, которые и могут входить в рецепт того или иного лекарства. И в идеале профессиональному атлету или спортивному врачу этот черный список нужно держать под рукой или в кармане. Над этим, кстати, национальное антидопинговое агентство уже работает.

Алеся Лытина, начальник отдела профилактики, образования и международного сотрудничества НАДА:

На самом деле мы уже над этим работаем, разрабатываем макет для того, чтобы действительно и спортсменам, и докторам, которые выезжают на соревнования, было удобно возить с собой не книжечку, а небольшой карманный вариант.

В список на 2016 год попадет и «Милдронат» – средство из категории сердечно-сосудистых, которое ранее спортсмены активно использовали для быстрого восстановления. Что и говорить, даже биологически активные добавки и, казалось бы, безобидные витамины для спортсменов – табу как минимум до проверки врачом.

Александр Кривцун, спортивный врач:

Чаще всего это бывает при применении спортивных добавок, препаратов спортивного питания из непроверенных источников, неизвестных брендов, которые не проходят проверку и содержат в лучшем случае те вещества, которые написаны на этикетке, но являются запрещенными. Иногда они содержат то, что не написано на этикетке. Тогда вдвойне сложно выявить. Здесь правило достаточно простое: надо использовать препараты спортивного питания, пищевые добавки известных брендов. Прошедших аккредитацию, проверку. И желательно советоваться со знающими людьми.

Вот так каждый свой шаг, не только на тренировке, но и в аптеке, атлет должен выверять с особой тщательностью. Антидопинговые агентства всегда готовы идти навстречу, просвещать и гарантировать честные старты, но ответственность за любую оплошность лежит на спортсмене.