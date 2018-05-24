Прямой эфир

Резервный фонд Президента Беларуси проспонсирует оздоровление 300 детей из Сирии

24 мая 2018 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление трехсот детей из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий документ 24 мая подписан главой государства.

Резервный фонд Президента Беларуси проспонсирует оздоровление 300 детей из Сирии-1

По традиции, юных гостей из арабской республики будет встречать «Зубренок» в начале лета. Кроме развлекательной программы, дети смогут рассчитывать и на оздоровление.

Напомним, это уже не первый отдых сирийских школьников в Беларуси. В августе 2017 года группа из 80 детей больше недели гостила у нас в стране.

Резервный фонд Президента Беларуси проспонсирует оздоровление 300 детей из Сирии-4

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники
24 мая 2018 17:36

«Волаты», «Шершни», собаки и свой огород: как живут и работают пограничники

«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске
24 мая 2018 15:46

«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

24 мая. Что было. Архитекторы безопасности/ Деньги на вес/ Взятка за место
24 мая 2018 15:37

24 мая. Что было. Архитекторы безопасности/ Деньги на вес/ Взятка за место