Резервный фонд Президента Беларуси проспонсирует оздоровление 300 детей из Сирии

Новости Беларуси. Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление трехсот детей из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий документ 24 мая подписан главой государства.

По традиции, юных гостей из арабской республики будет встречать «Зубренок» в начале лета. Кроме развлекательной программы, дети смогут рассчитывать и на оздоровление.

Напомним, это уже не первый отдых сирийских школьников в Беларуси. В августе 2017 года группа из 80 детей больше недели гостила у нас в стране.