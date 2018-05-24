«В таможне должен быть человек честный». Церемония присяги сотрудниками таможни прошла в Минске

Илья Довбнюк: Работа, которая учит ответственности, внимательности, бдительности. Думаю, что родители, друзья и близкие очень гордятся мной. Ставлю цели и задачи двигаться как можно выше и помогать стране.

Александр Валиев, начальник Минской региональной таможни:

Сегодня как никогда высок конкурс для поступления на службу в таможню. Мы с удовольствием наблюдаем снижение текучести кадров, повышение профессионального уровня наших сотрудников, в силу того, что они становятся более опытными. В таможне должен быть человек честный. Это основа для того, чтобы мы могли надеяться, что человек будет расти и развиваться и, возможно, достигнет успехов в службе.