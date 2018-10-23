«И выливает на меня стакан воды». Минчанку оскорбила клиентка фитнес-клуба, а потом обвинила в избиении

Тренируют не мускулы, но терпение. Как белоруска с активной жизненной позицией стала жертвой нездорового образа жизни, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Тренируют не мускулы, но терпение. Как белоруска с активной жизненной позицией стала жертвой нездорового образа жизни, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Порой случается так, что человек, радеющий за общество всей душой, перед искажённой гримасой отдельного представителя того самого общества оказывается слабым и незащищённым. Антонина Аркадьевна Нестерчук сегодня утверждает – это как раз про неё. Женщина всю свою жизнь трудилась на благо общества – была в числе тех, кто помогал пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Неоднократно её отмечали почётными грамотами в Минском городском исполнительном комитете и Минском городском Совете депутатов, а наградам от Министерства внутренних дел и вовсе счёту нет. Однако, в сентябре 2018 года, по словам женщины, в награду она получила оскорбления, клевету и потеряла деньги.
Антонина Нестерчук:
Я хожу в фитнес-клуб с 2007 года, посещаю йогу, хожу в бассейн на аквааэробику. В воскресенье, 16 сентября я пришла на занятия с подругой. Когда выходили из бассейна, зашли в душ и пошли в раздевалку одеваться. Рядом с моим шкафчиком сидит девушка и листает телефон, я попросила её чуть-чуть сдвинуться, чтобы можно было к шкафчику подойти и одеться. Они никак на это не отреагировала. А рюкзак её стоял, вообще, напротив моего шкафчика. А дальше было свободно.
Я её попросила просто переставить рюкзак.
Она опять никак не отреагировала. Тогда я взяла и немного подвинула её рюкзак ближе к ней. И как только я это сделала, она подхватилась и смахнула со скамейки все мои вещи – купальник, шапочка, очки, – полетело это всё со скамейки. Она вскочила и начала: «У меня два высших образования, одно – этническое, я 14 лет хожу в «Мир фитнеса», поэтому такая стройная. А ты, корова, сразу видно, первый день пришла, поэтому такая корова». Отошла. И мы стали спешно одеваться. Я уже стояла в кофте, в джинсах, туфли достала надевать. И в это время она подходит ко мне, и выливает на меня стакан воды. Вся одежда мокрая, в туфлях вода была. Я подняла на неё взгляд, она на расстоянии вытянутой руки от меня стояла, и у неё такое вот лицо, как искажённое, гримаса-улыбка такая.
Выплеснув эмоции, девушка удалилась. А Антонина Аркадьевна с подругой Людмилой собрали вещи и спустились к выходу.
Антонина Нестерчук:
На выходе ко мне подходит охранник и говорит пройти в отдел продаж по поводу этого инцидента. Я захожу в отдел продаж, а там уже сидит эта девушка с красной щекой – натёрта щека. И мне говорят: расскажите, что произошло. Я рассказала всё, как было. В субботу, 22 сентября я прихожу на занятия, вот тут, на крыльце меня встречает охранник и говорит: «Извините, я не могу Вас пустить на занятия».
Я сначала подумала, что это – шутка.
Говорю: «Почему Вы не можете меня пустить?» Говорит: «Не знаю, кого-то избили. Мне сказали, что с Вами нужно расторгнуть контракт».
Из сообщества ЗОЖ-ников женщина была исключена. Но сегодня Антонина Аркадьевна отступать не планирует и, по-прежнему, настаивает на объективной проверке. Имеется у женщины и свидетель. Вот только ни её мнение, ни свидетельские показания при внутренних разбирательствах в клубе отчего-то не учитывались.
Женщина:
Я присутствовала с самого начала. Как мы только зашли, эта девушка сидела. Антонина Аркадьевна попросила подвинуться. Потом, когда эти оскорбления все были, я ей сказала: «Девушка, Вас попросили только чуть-чуть подвинуться, а Вы здесь устроили крик, оскорбления.
Изначально в самом фитнес-клубе предпочли объяснить происходящее чрезмерно активной жизненной позицией Антонины Аркадьевны.
А затем и вовсе ушли в глухую оборону.
При посещении клуба, администратор, пообещав пригласить юриста, удалился. Однако, общаться с нами никто не захотел. Изучаем внутренние правила клуба, наш юрист вчитывается в каждую букву ответа от администрации потребителю. А затем выносит вердикт.
Дарина Гулюта, юрист:
Администрация фитнес-клуба неправомерно отказала потребителю в оказании услуг. Потребитель имеет право требовать восстановления его в нарушенных правах, а также в судебном порядке требовать взыскания с администрации денежной компенсации морального вреда.
Вот такой анти-фитнес.
И судя по всему, здраво разобраться в истории сегодня под силу лишь сотрудникам соответствующих органов.
Дарина Гулюта:
Необходимо помнить, что оскорбление гражданина влечёт привлечение к административной ответственности и наложение административного взыскания в виде штрафа. Для того, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности, необходимо потерпевшему обратиться в правоохранительные органы.
Из фитнес-клуба Антонина Нестерчук прямиком направилась в отделении милиции.
Кстати, оскорбление в публичном месте, как и клевета – дело наказуемое.