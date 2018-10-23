«И выливает на меня стакан воды». Минчанку оскорбила клиентка фитнес-клуба, а потом обвинила в избиении

Порой случается так, что человек, радеющий за общество всей душой, перед искажённой гримасой отдельного представителя того самого общества оказывается слабым и незащищённым. Антонина Аркадьевна Нестерчук сегодня утверждает – это как раз про неё. Женщина всю свою жизнь трудилась на благо общества – была в числе тех, кто помогал пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Неоднократно её отмечали почётными грамотами в Минском городском исполнительном комитете и Минском городском Совете депутатов, а наградам от Министерства внутренних дел и вовсе счёту нет. Однако, в сентябре 2018 года, по словам женщины, в награду она получила оскорбления, клевету и потеряла деньги.

Антонина Нестерчук:

Я хожу в фитнес-клуб с 2007 года, посещаю йогу, хожу в бассейн на аквааэробику. В воскресенье, 16 сентября я пришла на занятия с подругой. Когда выходили из бассейна, зашли в душ и пошли в раздевалку одеваться. Рядом с моим шкафчиком сидит девушка и листает телефон, я попросила её чуть-чуть сдвинуться, чтобы можно было к шкафчику подойти и одеться. Они никак на это не отреагировала. А рюкзак её стоял, вообще, напротив моего шкафчика. А дальше было свободно.

Я её попросила просто переставить рюкзак.

Она опять никак не отреагировала. Тогда я взяла и немного подвинула её рюкзак ближе к ней. И как только я это сделала, она подхватилась и смахнула со скамейки все мои вещи – купальник, шапочка, очки, – полетело это всё со скамейки. Она вскочила и начала: «У меня два высших образования, одно – этническое, я 14 лет хожу в «Мир фитнеса», поэтому такая стройная. А ты, корова, сразу видно, первый день пришла, поэтому такая корова». Отошла. И мы стали спешно одеваться. Я уже стояла в кофте, в джинсах, туфли достала надевать. И в это время она подходит ко мне, и выливает на меня стакан воды. Вся одежда мокрая, в туфлях вода была. Я подняла на неё взгляд, она на расстоянии вытянутой руки от меня стояла, и у неё такое вот лицо, как искажённое, гримаса-улыбка такая.

Выплеснув эмоции, девушка удалилась. А Антонина Аркадьевна с подругой Людмилой собрали вещи и спустились к выходу.