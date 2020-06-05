Президент Беларуси подписал указ о льготном поступлении для срочников и выпускников аграрных классов
Новости Беларуси. Выпускники профильных аграрных классов при поступлении в вуз на условиях целевой подготовки смогут зачисляться по результатам собеседования без вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том случае, если речь идет о сельскохозяйственных специальностях.
Соответствующий указ подписал Президент. Также документ предоставляет преференции для молодых людей, прошедших военную службу, при наличии рекомендаций воинских частей.
Помимо этого, Минтрансу поручено определить порядок отбора для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Подготовку таких специалистов планируется начать с 2021 года на базе Белорусской академии авиации.