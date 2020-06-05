Президент Беларуси подписал указ о льготном поступлении для срочников и выпускников аграрных классов

Новости Беларуси. Выпускники профильных аграрных классов при поступлении в вуз на условиях целевой подготовки смогут зачисляться по результатам собеседования без вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том случае, если речь идет о сельскохозяйственных специальностях.