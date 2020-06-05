«Как будто небольшая деревня с птицами». Рядом с Минским зоопарком открыли экологическую тропу

Новости Беларуси. Ко Всемирному дню охраны окружающей среды в Заводском районе открыли новый участок экотропы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маршрут длинной более 600 метров пролегает вдоль реки Свислочь в границах Уборевича – Голодеда рядом с зоопарком. Здесь можно увидеть редкие виды растений и послушать пение птиц, а также активно провести время с семьей.

В начале тропы оборудованы игровые площадки с горками и качелями и деревянный лабиринт, в низинах – два пешеходных мостика. Есть и несколько обзорных площадок с местами для отдыха и панорамным видом на водную гладь. Оборудовано и два кармана с лавочками. Информация о местной флоре и фауне размещена на специальных стендах вдоль тропы.

Очень красивые места, особенно туда, вглубь, где очень много листвы. Там вообще здорово, как будто небольшая деревня с птицами. Вообще красота.

Конечно, нравится, замечательно все. Есть куда выйти с ребенком, погулять можно. Постарше – вот, пожалуйста, паутинка эта. То есть очень удобно, грязи нет. Здесь такие кусты раньше были, а сейчас приятно как-то выйти.

Николай Поляков, первый заместитель главы администрации Заводского района:

Место очень знаковое. Здесь рядом зоопарк находится. После открытия первой очереди очень много было обращений, чтобы продолжали, не останавливались. Мамы с маленькими деться гуляют. Это и демографическая безопасность. Район будет выходить с предложением продолжать строительство третьей очереди.

Напомним, в 2018 году в микрорайоне Чижовка была открыта первая очередь экотропы протяженностью почти 800 метров. Здесь гнездятся редкие птицы, обитают ужи, можно найти растения, занесенные в Красную книгу.

Болеслав Пирштук, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Действительно такой, я бы сказал, хороший уникальный проект, особенно для городской инфраструктуры, для густонаселенной части, для промышленной зоны. Не все могут выехать далеко, в такие экзотические места. Я уверен, что оно не просто оправдало, это хорошая мотивация для создания новых таких островков.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Как мы видим, жители очень поддерживают такие начинания, им очень здесь нравится. Поэтому мы, конечно же, эту тему развиваем и в этом году открыли эту экологическую тропу. В этом году планируем открыть еще в Октябрьском районе и данный тренд планируем развивать в целом по городу. И планы перед собой ставим, чтобы каждая следующая тропа была лучше предыдущей, но при этом не дороже.