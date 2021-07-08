Президент Беларуси: подняли так высоко планку действий по защите отечества, что удерживать её будет непросто

Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вручение благодарственных листов и генеральских погон – традиционная церемония, однако в эти неспокойные для страны времена она приобретает особую значимость. Напутствия главнокомандующего и «боевые» задачи для силовых ведомств в материале Алены Сыровой. Церемонии чествования людей в погонах всегда особенно шумные – звон медалей на парадных кителях, кажется, заглушает даже оркестр. Но за несколько минут до момента, как в зал войдет глава государства, выпускники военных вузов, независимо от званий (а здесь сегодня от старших лейтенантов до пока полковников), застывают в волнении.

– Здравствуйте, товарищи офицеры!

– Здравия желаю, товарищ Президент Республики Беларусь! Встречей государственной важности, не меньше, назвал эту церемонию главнокомандующий. И в мирные-то времена офицерский корпус – опора государства, что говорить о ситуациях, когда война, пусть и гибридная, в самом разгаре.

Но прежде чем противостояние перейдет в стадию вооруженного конфликта, такова специфика нынешних войн, будут бить по сознанию людей, сеять рознь и раскол. Хаос – благодатная почва для более решительных действий, вплоть до военной интервенции под ширмой «помощи» якобы потерявшему путь населению. Таких примеров в мировой истории, к сожалению, предостаточно. В том числе от этих людей зависит, не пополнит ли Беларусь список сломленных таким образом государств. Подполковник Рубец, например, будет защищать идеологические рубежи.

Сергей Рубец, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии:

Армия не только готовит военнослужащих, она готовит граждан своей страны. Это военнослужащие срочной службы, которые приходят в 18 лет в армию, и на плечи офицеров, нас, ложится в том числе и воспитательная функция, формирование патриота и гражданина своей страны. Это очень важно и ответственно, поэтому и стоит учиться, стоит развиваться и смотреть на то, что вокруг происходит, анализировать всю ситуацию.

Безусловно, новые знания помогут продвинуться выпускникам по карьерной лестнице. А стимул возникает сам собой, когда видишь, как главнокомандующий вручает генеральские погоны. Военные, пограничники, милиционеры, сотрудники МЧС, таможни и спецслужб – 8 июля во Дворце Независимости 55 представителей ведомств, ответственных за поддержание безопасности в нашей стране. И, обращаясь к ним уже в неформальной обстановке, Президент обращается к каждому, кто носит погоны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошлом году военнослужащие силовых подразделений подняли так высоко планку действий военных по защите нашего отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто. Но мы люди военные, еще раз подчеркиваю, деваться нам некуда. Спасибо вам за все. Мужества, будьте всегда честны, не допускайте ни в коем случае предательства.