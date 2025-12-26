Гололёд в Минске: столичные травмпункты фиксируют до 70 травм за сутки

Фактор риска – гололед. При его появлении в Минске за сутки фиксируется до 70 случаев травм. В городе работает два амбулаторных круглосуточных травмпункта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них размещен во второй поликлинике Фрунзенского района. В 2025 году здесь провели масштабную модернизацию, начали работу кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Ранее подобное оборудование размещалось только в более крупных медицинских учреждениях. Это позволило сделать диагностику более доступной для жителей города.

Александр Кисель, заведующий кабинетом МРТ 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района Минска: Мы выполняем весь спектр исследований – это диагностика воспалительных, опухолевых. Диагностика травм – это исследование головного мозга позвоночника, исследование крупных суставов, брюшной полости грудной клетки. У нас есть катушки для исследования молочных желез, для исследования сосудов нижней конечности – это бесконтрастная ангиография. Мы выполняем весь спектр исследований для всех категорий пациентов.

Круглосуточный травмпункт обслуживает жителей Фрунзенского, Центрального и Московского районов Минска. В отделении имеется все необходимое диагностическое оборудование, гипсовая, операционная, где проводятся мини-операции под местной анестезией. В случае необходимости госпитализации пациенту накладывается шина, после чего бригада скорой помощи отвозит его в стационар.

Виктор Комар, заведующий травматологическим отделением 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района Минска:

Если необходима уже помощь стационара, мы отправляем, вызываем бригаду скорой помощи, которая находится рядышком под станцией, шинируем пациента, обезболиваем и отправляем его туда. Есть у нас, конечно же, и электрокардиографов, если необходимо выполнить кардиограмму, есть дефибриллятор.

Врачи напоминают, что в гололед лучший способ избежать неприятностей – передвигаться по улицам осторожно. Несмотря на достаточно мягкую зимнюю погоду, в Беларуси за месяц более 670 человек получили гололедные и холодовые травмы. Более сотни пациентам потребовалась госпитализация.