В БГМУ прошла научно-практическая конференция студентов и молодых учёных

Практическая составляющая является ключевым компонентом в обучении белорусских врачей. Это еще раз продемонстрировали в Белорусском государственном медицинском университете. Там прошла международная научная практическая конференция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты готовили доклады по самым разным направлениям – офтальмология, педиатрия, стоматология, ортопедия и хирургия. Они анализировали протоколы лечения использующиеся в отечественной и мировой медицине. А также предлагали собственные подходы, подкрепленные научными догмами и ранее проводимыми экспериментами. В 2025 году конференция приобрела международный масштаб – к ней присоединились будущие врачи из России, Туркменистана и Узбекистана.

Михаил Гронин, студент Рязанского государственного медицинского университета (Россия): Я приехал из города Рязань. Ну, во-первых, это новый опыт, это международный уровень, это всегда интересно. Это возможность перекрестных получений знаний. Это всегда польза для развития науки. Тем более я изучаю секцию фундаментальной медицины, а тут как раз таки важно совокупное понимание различных аспектов и различные взгляды людей.

Полина Сас, студентка лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета: Моя работа – в секции анестезиологии и реаниматологии. Она направлена на оценку применения методик мультимодальной анализии при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. То есть, мы оценивали то, как в современных стационарах города Минска обеспечивают обезболивание и комфортное пребывание пациентов, в которых проводится эта процедура.

Яна Труханович, студентка лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета:

В рамках данной конференции есть два мастер-класса, направленных на увеличение знаний в моей специальности. Один из таких мастер-классов – это протокол УЗИ в экстренных ситуациях. Поэтому это будет бесспорно полезный опыт, ведь в будущем я буду сталкиваться с реанимационными пациентами, с пациентами, находящимися в критических состояниях.

Ожидается, что с каждым годом конференция «MedMinsk» будет расширять географию участников. Это позволит и нашим будущим медикам перенимать лучшее из мирового опыта.