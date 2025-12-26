ФСБ РФ предотвратила теракт против военного в Ставрополе

На Ставрополье пресечена подготовка к совершению теракта с использованием самодельного взрывного устройства против военнослужащего РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Центральной службы связи ФСБ, задержанная жительница Краснодарского края 2007 года рождения выполняла задания украинских спецслужб. По сообщению ведомства, она получила и намеревалась установить 400-граммовое взрывное устройство в автомобиле возле воинской части.

В ходе расследования было установлено, что женщина следовала инструкциям телефонных мошенников, пересылая им фото и видео записи припаркованных автомобилей. Она признала свою вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям о попытке терроризма, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств.

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