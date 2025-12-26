Раз в год. Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты

Google ввел новую функцию для пользователей Gmail, позволяющую им изменить основной адрес электронной почты. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится на странице поддержки сервиса, адрес должен оканчиваться на @gmail.com, и использовать эту опцию можно только один раз в год.

После изменения старый адрес станет дополнительным, и письма будут рассылаться на оба адреса. Все сведения, включая переписку и файлы, будут сохранены. Пользователь может в любой момент вернуться к использованию прежнего адреса.

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