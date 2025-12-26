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Раз в год. Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты

26 декабря 2025 09:30
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Раз в год. Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты-0

Google ввел новую функцию для пользователей Gmail, позволяющую им изменить основной адрес электронной почты. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится на странице поддержки сервиса, адрес должен оканчиваться на @gmail.com, и использовать эту опцию можно только один раз в год.

После изменения старый адрес станет дополнительным, и письма будут рассылаться на оба адреса. Все сведения, включая переписку и файлы, будут сохранены. Пользователь может в любой момент вернуться к использованию прежнего адреса.

Фото: pixabay

# Технологии # It-технологии # Информационные технологии

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