Волшебная атмосфера! Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке

В Минском зоопарке воцарилась волшебная атмосфера! Дед Мороз вновь поселился в своем домике, чтобы подарить посетителям настоящий праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под звонкий смех и аплодисменты вокруг нарядной елки закружились хороводы, звучали любимые песни, а сказочные персонажи вовлекали всех в веселые игры. С удивлением встречали шумных гостей обитатели зоопарка. В честь праздников у зверят – особое меню.

Анна Валожанина: Здесь на празднике создается атмосфера. Хоть снега и нет, но детям хочется все равно праздника. И хотя бы здесь, вот в этом месте, можно почувствовать какое-то наступление, приближение праздников.

Каждый ребенок, каждый взрослый должен верить в чудеса, должен верить в Деда Мороза и Новый год. Ведь если мы не будем верить в чудеса, то и не наступит Новый год. Каждый год я приезжаю в Минский зоопарк, сажусь в свой домик, встречаю детишек: девчонок и мальчишек. Дарю им положительные эмоции, они дарят мне положительные эмоции, и, конечно же, получают подарок от Деда Мороза.

Попасть в дом доброго волшебника мечтают многие. Побывав у Деда Мороза, ребята могут загадать желание. Сказочный волшебник ждет гостей до 30 декабря.