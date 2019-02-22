«Появится район, сопоставимый со средним белорусским райцентром»: планы по изменению Сухарево

Небоскрб на месте огорода! Согласно новому проекту детальной планировки Сухарево, строительство многоэтажных панелек и социально-гарантированных объектов в этом районе будет реализовано за счёт сноса частной собственности, сообщили в программе «Минск и минчане».

До 90-ых годов, пока город не взял деревушку в своё кольцо, здесь было без малого восемьдесят дворов. Активная же застройка южной окраины Сухарево началась около 10 лет назад. Между тем, целостная квартальная структура района, присущая современным «спальникам», здесь до сих пор не просматривается.

Быстрому и комплексному строительству, отчасти, препятствовала бывшая деревня. И сегодня пятна уцелевшей усадебной застройки разорваны новыми улицами и высотками, а огороды чередуются с парковками. Перемены, впрочем, не за горами.

Павел Тумас, заместитель начальника управления – начальник отдела архитектуры управления по архитектуре и строительству администрации Фрунзенского района г. Минска:

Основная часть подлежит сносу – это достаточно недорогая недвижимость – деревянные дома, как правило, некапитальные. Мы общались с населением, и в ходе общественного обсуждения с этой части территории предложений о том, чтобы оставили жилые дома, не поступало. В соответствии с законодательством, будет предусмотрена возможность получения жилых квартир при сносе либо выделение земельного участка и возможность строиться за пределами города Минска. Если они хотят усадебный дом.

По закону, город имеет право вести градостроительную деятельность на любой территории, где посчитает целесообразным. В ходе общественного обсуждения, по просьбе собственников, было принято решение всё же частично сохранить в Сухарево точечную усадебную застройку.

Павел Тумас:

Часть предложений о сохранении усадебной застройки поступало от точечной застройки. Мы каждое обращение рассмотрели индивидуально. И с учётом предложений жителей и целесообразности принято решение по всем поступившим обращениям – предложение проектировщику рассмотреть возможность сохранения этих домовладений. Помимо реализации гектаров частных собственников, новый детальный план предусматривает и освоение новой, ранее не тронутой территории. В будущем здесь раскинется микрорайон №5. Жилые дома средней и повышенной этажности на этом участке обеспечат квадратными метрами без малого 6 тысяч жителей столицы. Таким образом, на месте бывших деревенских просторов появится район, сопоставимый по размерам и населению со средним белорусским райцентром.

Михаил Ключенович, архитектор:

Вся территория детального плана, включая ландшафтную зону – 170 гектаров. Территория под жилую застройку – 117 гектаров. В домах будет 11 700 квартир.

Для ещё более комфортной жизни в новом районе появятся школы и садики, поликлиники, магазины, учреждения культуры. Инфраструктуру дополнят просторные паркинги, уютные скверы и просторные площадки для детей и занятий спортом.

Михаил Ключенович:

Не территории предусмотрено четыре коммунальные зоны для размещения автостоянок вместимостью 1 машиноместо на одну квартиру. Проектом предусмотрено размещение объектов социально-культурного обслуживания: три школы – 230 мест, детские сады – 350 мест. Поликлиника – взрослая и детская. Элементы торговли, общественного питания. Пожарное депо. Для улучшения обслуживания эти элементы разбросаны по всей территории.