«От него нет ни противоядия, ни спасения». Ядовитые растения лесов Беларуси: как их распознать

Волка бояться – в лес не ходить. Но дикий зверь не единственная опасность, поджидающая в лесной чаще. Мария Кронда, корреспондент:

Буквально несколько километров от Минска, и красоты Синеокой открываются совершенно с другой стороны.

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Вот небольшой кустик, у него уже созревают плоды – это волчий ягодник обыкновенный или волчье лыко. На месте этих ягодок ранней весной чуть ли не самый первый цветок распускается. По внешнему виду напоминает сирень, привлекает внимание и хочется его отломать. Если чуть-чуть попало сока в желудок, то будут головные боли, а если страшнее – то вялость, сердце будет болеть.

Не заблудиться в трех соснах в лесу – полдела. А вот распознать скрытую угрозу – профессиональный навык. Чтобы не нарваться на неприятности, лесникам впору расставлять предупреждающие таблички «Осторожно! Ядовитые растения». Аркадий Николаевич Скуратович опытный ботаник. Подозрительную флору раскусит на раз-два. Конечно, выражаясь фигурально. Ведь с некоторыми видами действительно «кашу не сваришь».

Аркадий Скуратович:

От него нет ни противоядия, ни спасения нет. Буквально несколько грамм этой травы или корневища пожевать, и будет смертельный исход.

А вот теперь, на самом деле, становится не по себе. Мы сменили дубраву на пойму реки Птичь. Здесь, как и вдоль любого водоема Беларуси, поселилось одно из смертельно опасных растений – вех ядовитый. Аркадий Скуратович:

Видите, не представляет из себя ничего примечательного. Но по запаху и вкусу напоминает петрушку. Не трогайте ни в коем случае, если вы точно не уверены, что это хороший вид – лучше не трогать.

В Афинах цикута использовалась как средство казни. Поговаривают, именно этим отваром перед смертью напоили Сократа, осужденного за инакомыслие. Мария Кронда:

Ничего себе, какое растение. Обратите внимание на его размеры: выше меня, наверное, раза в два.

Аркадий Скуратович:

Будьте внимательны, ни в коем случае нельзя дотрагиваться до листьев и стеблей растения, потому что ожог вам гарантирован. Это борщевик Сосновского.

Особый интерес эффектное растение вызывает у детей. Спрятаться под огромными листьями или погладить пушистый зонтик – соблазнительная затея. Еще раз напомните своим чадам: природа – не игрушка! Аркадий Скуратович:

Я вам скажу, что в одно из времени суток к нему можно подойти и потрогать – это ночью или вечером, когда зашло солнце. Вы можете потрогать его, даже скосить, срубить, унести. Но после этого вы должны принять хороший душ с мылом, и тогда у вас никакого раздражения не будет.