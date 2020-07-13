«Обработку дезсредствами проводить не нужно». На что обратить внимание при покупке ягод и как их проверяют на радиацию?

Анастасия Макеева, корреспондент:

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Доверять столичным рынкам можно. Здесь все проверят за вас в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. Цезий-137 в ягодах раскусят за 600 секунд.

Благо, случаев превышения радионуклида немного. В таких ситуациях у владельца утилизируют лесные дары и составляют акт. На прилавки поступает только здоровая продукция. Такие талоны у продавцов – свидетельство качества.

Светлана Шитик, ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №4 ГУ «Минская городская ветеринарная станция»:

Мы измеряем ягоду, которая поступает из Беларуси, вся импортная продукция она поступает уже по документам. Данная проба, у нас ягоды чистые, норма 185, здесь менее 14 беккерелей. Если больше 185 – это уже считается превышение, грязная ягода.

Как известно, кто предупрежден, тот вооружен. На сайте каждого лесхоза есть раздел «радиационный контроль» и соответствующие карты. Но сразу успокоим – зоны радиоактивного загрязнения составляют 15% от всего зеленого фонда.

Лариса Карбанович, ведущий специалист государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»:

Это не значит, что вся территория загрязнена, но есть лесхозы, где 100 процентов загрязнений: и Хойникский, и Наровлянский, и Ветковский, и Чечерский спецлесхоз. На территории Могилевской области – это Краснопольский лесхоз, большая часть Чериковского лесхоза. Там действительно сбор не рекомендован. Но и на территориях этих лесхозов есть плотности загрязнений до 5 кюри, до 2 кюри. Там можно собирать. Проверять надо.

Если собрали витамины «на авось», в лесхозах, «Беллесозащите» и центрах гигиены и эпидемиологии вам помогут разрешить ягодный вопрос. За определенную плату сделать тест на радиацию можно в любой аккредитованной лаборатории.

Главное – не соблазняться и не покупать товар с рук и возле дороги. Во-первых, на него оседают пыль и выхлопные газы. Во-вторых, вы не знаете, где собирали эти ягоды. Местные могут рассказывать вам все, что угодно. Любителей подзаработать каждое лето хватает.

Юлия Бычинская, врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

При приобретении ягод в магазине или на рынке, или собранных лично вами, первое, что необходимо сделать – это удалить листочки и плодоножки. Ягоду необходимо промыть проточной водой, никаких дополнительных обработок дезинфицирующими средствами проводить не нужно. Потому что это может быть небезопасно для вашего здоровья. Ягода – это очень деликатный продукт, вы потеряете ее все свойства.