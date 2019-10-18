Президент Беларуси о жёстких управленческих решениях: «Ночь не спишь, вторую, пока это всё не зарубцуется»

Новости Беларуси. Говоря о ротации кадров в стране, о назначении на должности новых специалистов, Президент признался: многие решения даются нелегко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспомнил нашумевшую некогда отставку министра и вице-премьера после посещения фермы. Теперь оба работают в том самом регионе.

Ольга Митрахович, преподаватель Академии управления при Президенте Беларуси:

Насколько тяжело принимать управленческие решения, особенно если эти решения жесткие и, может быть, иногда не совсем популярные? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Например. Ольга Митрахович:

Например, вы приезжаете, посещаете какое-то предприятие… Александр Лукашенко:

А, я приехал на ферму, а там (извините меня) в навозе телепаются телята, рядом министры ходят, смотрят тут, мне рассказывают: я пошел не туда, куда они хотели меня завести, а там еще хуже, да? Ольга Митрахович:

Например.

Александр Лукашенко

Например. Ну, вы видели, что было. Ну, вот ты принял решение. Как я говорил: а семья, а дети, а потом, ты вот работал. Ну да, ты виноват жестоко. Ты Президента приглашал – это же ты готовился, и после этой подготовки такое. Я думаю: а что же там, где я не посмотрел, где я не побывал, где вы специально не готовитесь? Но, тем не менее, дети и прочее, и начинаешь это ворошить. Ночь не спишь, вторую, пока это все не зарубцуется. Это на таком человеческом уровне. А когда ты принимаешь решение, когда ты видишь это несчастное животное, которое… Оно же беспомощное, его поставили. Больной теленочек особенно. Ну слушайте, я человек деревенский, я с животными всю жизнь прожил. Это самое беззащитное, что может быть с человеческой точки зрения. Что касается экономики – это же огромный ущерб. Если бы мы их вырастили, это были бы коровы, или на мясо бычков сдали, говядина и так далее.

Вот тогда у тебя кипит кровь в жилах. Я не могу, я человек системный, мне надо, чтобы порядок был. Поэтому когда принимаешь решения и видишь: я же тебя предупреждал, министр образования, что в школе должен быть порядок, ты меня послушал и это не сделал – как к этому относиться? Потом наказал, уволил с работы, и начинаешь это все крутить… Это страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это рубцуется сердце твое, это все остается. Тем более, я же восприимчивый человек. Поэтому после принятия каких-то непопулярных жестких решений это очень долго переживаешь.