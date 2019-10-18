6 стран и 2000 разведчиков. В Брестской области завершились учения «Поиск-2019»

Новости Беларуси. «Поиск-2019». В Беларуси завершились масштабные учения ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне под Барановичами свои профессиональные навыки оттачивали подразделения разведки. Бойцы вели поиск диверсионных групп, а также наносили ответные удары по условному противнику. Корреспондент Петр Бутрим о самых ярких эпизодах маневров.

Автоматные очереди, взрывы снарядов и рев техники, хотя еще минуту назад была тишина. По легенде учения, группа диверсантов без предупреждения заняла чужую территорию. Условный противник действует агрессивно и стремительно. Но недолго: активный этап спецоперации врага остановлен, по незаконно занятым позициям мгновенно нанесен ответный удар.

Петр Бутрим, корреспондент:

Сначала центр подготовки боевиков уничтожают с помощью авиации и ракетных ударов. По сценарию незадолго до этого незаконные вооруженные формирования отходят и захватывают вот этот населенный пункт. Все задачи по его освобождению разведчики из разных стран выполняют в тесной связке друг с другом.

В этом и состоит суть тренировки: при слаженных действиях не страшен даже самый мощный натиск противника.

Сегодня под Барановичами (а всего на четырех полигонах страны за несколько дней) успели отработать все виды разведки, в том числе и в ночное время. При этом по неприятелю били не каждый сам по себе, а единым кулаком.

Игорь Король, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, руководитель учений «Поиск-2019»:

Применяли разведывательные подразделения в совместных боевых порядках. Как подразделения радиоэлектронной разведки, так и на пункте управления разведкой все группы работали как многонациональные.

2000 военных и 250 единиц техники. В маневрах приняли участие бойцы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Многие из подразделений в условиях белорусской природы оказались впервые. А значит, получили неоценимый для разведчика опыт ведения боя в незнакомой обстановке.

Медер Тохтоулов, участник учений «Поиск-2019»:

Особенностью выполнения задачи была лесистая местность. Наша местность в Республике Кыргызстане особенно горная. Наши ребята справились с задачей.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Им есть чем друг перед другом и похвастаться, и поделиться, и посмотреть, и передать опыт, и самим его перенять. Это тоже очень важно.