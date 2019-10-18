Александр Лукашенко: «Вы думаете, мне что, это в радость – смертная казнь?»

Новости Беларуси. Диалог Беларусь – ЕС. К чему привели санкции, и почему сегодня в нашей стране Европа видит надежного партнера? Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Диалог Беларусь – ЕС. К чему привели санкции, и почему сегодня в нашей стране Европа видит надежного партнера? Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они поняли, что нельзя к Беларуси так относиться. И вы знаете, я же читаю разную информацию. Вот мне разведка наша доложила однажды один материал, где они оценивают Беларусь. И что меня удивило (это где-то года два тому назад было), говорит: самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких там изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз, это Беларусь. Это был закрытый их доклад, я его прочитал.
В этом году мне один из представителей Евросоюза задал этот вопрос. Я говорю: «Вы знаете, я над этим вопросом никогда не думаю». Она говорит: «Ну, а как вы насчет вступления в Евросоюз?» Я говорю: «Ни я, ни мое правительство никогда об этом не думали и цели перед собой такой не ставили». Но раз задают такой вопрос, значит, он у них уже сформировался где-то. И я понимаю, действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели. Вообще никаких проблем.
«Смертная казнь вот, отмените». Я говорю: «Народ проголосует – отменим». У нас референдум прошел. Я говорю: «Вы думаете, мне что, это в радость – смертная казнь, что я подписываю каждый указ, и после меня расстреливают человека, если грубо говорить?» Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, это по Конституции полномочия Президента. В любой стране это полномочия президента, где существует смертная казнь. Поэтому это не стало бы каким-то барьером. Да оно и не является сейчас большим барьером для нашего общения.
«Дорогой Буш. Найдёшь хоть один актив – забирай себе». Александр Лукашенко о фейковых войнах