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В Беларуси с 1 января 2020 года изменяется система оплаты труда бюджетников

18 октября 2019 17:18
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Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 1 января 2020 года изменяется система оплаты труда бюджетников-1

Указ подписан 18 октября. Отдельно документом выделены студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, а также их преподаватели. Предусмотрены и доплаты пенсионерам с ученой степенью доктора наук и званием профессора. Правда, лишь в случае прекращения ими трудовой деятельности.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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