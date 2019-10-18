В Беларуси с 1 января 2020 года изменяется система оплаты труда бюджетников

Указ подписан 18 октября. Отдельно документом выделены студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, а также их преподаватели. Предусмотрены и доплаты пенсионерам с ученой степенью доктора наук и званием профессора. Правда, лишь в случае прекращения ими трудовой деятельности.