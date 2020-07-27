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«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились

27 июля 2020 08:43
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Лесные пейзажи так и манят любителей тихой охоты. Ради ягодно-грибных даров ценители природы устремляются в самые глубины чащи и теряются. Николай впервые стал пленником белорусских джунглей совсем недавно. Прежде чем выбраться, молодому человеку пришлось несколько часов бродить по лесным просторам. 

«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились-1

Николай:
Я взял ведро, мобильный телефон и, слушая музыку, пошел искать грибы, где-то два часа искал, потом у меня разрядился телефон, и я продолжал поиски грибов уже без телефона. Забрел в какие-то дебри.

«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились-4

И такие случаи – не редкость. В год теряется в среднем 350-400 человек. Чаще всего блуждают пожилые люди и дети.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
С начала активного грибного и ягодного сезона спасателям Минской области поступило 35 сообщений о том, что требуется помощь в поисках потерявшихся людей в лесу. Особое внимание обращаем родителей на то, что ни в коем случае сейчас в летний период, когда много свободного времени, нельзя оставлять детей без присмотра, и даже если вы находитесь во дворе, обязательно следите за тем, чтобы ребенок всегда был на глазах.

«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились-7

Прежде чем отправляться в лесное путешествие, тщательно подготовьтесь. Обязательно предупредите родственников или соседей. Наденьте яркую одежду, прихватите с собой нож, лекарства и воду. Не забывайте полностью зарядить телефон и установить навигатор. К слову, многие приложения работают даже без интернета. В лесной глуши они могут стать вашими спасителями. В списке необходимых атрибутов любого грибника – компас и спички.

«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились-10

Юлия Самусенко, корреспондент:
Если вы потерялись, ориентируйтесь на линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив один из этих объектов, следуйте вдоль него, и вы обязательно выйдете к людям.

«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились-13

Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Если есть возможность, можно взять плащ-палатку или клеенку, можно будет укрыться от дождя. Можно взять свисток, маленькая вещь, но очень может сэкономить вам силы, в случае если вы потеряетесь. Если в течение тридцати минут вы не нашли линейного ориентира: это просека, это линии электропередачи, лесная дорога, то лучше оставаться на месте и ждать помощи.

Ручей или речка – ориентир для потеряшек. Если обнаружили на пути – смело следуйте вниз по течению, оно всегда приведет к людям. Оставляйте за собой следы: ломайте ветки, вешайте ленточки – так вас легче будет найти.

«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились-16

Кристина Крук:
В темное время суток мы не передвигаемся: это очень большая опасность для человека. Мы не паникуем, остаемся на месте, никогда не лезем в буреломы, в болота. Лучше обустройте себе место для ночлега. Можно наломать еловых лапок и подложить в качестве подстилки, чтобы сильно не замерзнуть.

«Остаёмся на месте». Что нужно взять с собой в лес и что делать, если вы заблудились-19

# Происшествия в лесу # общество # Анастасия Швайбович # Юлия Самусенко # Кристина Крук # Фотофакт # общество

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