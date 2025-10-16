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Бортников: спецслужбы Британии хотят атаковать инфраструктуру РФ боевыми пловцами

16 октября 2025 08:54
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Бортников: спецслужбы Британии хотят атаковать инфраструктуру РФ боевыми пловцами-0

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Британии намерены применить боевых пловцов для атак на критически важные объекты РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, под руководством MI6 и при участии подразделений SAS планируются нападения украинских диверсионных групп на приграничные районы и объекты критически важной инфраструктуры, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, катеров.

Эти заявления были сделаны на заседании Совета руководителей силовых ведомств СНГ в Самарканде.

Фото: pixabay

# Международная политика

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