Бортников: спецслужбы Британии хотят атаковать инфраструктуру РФ боевыми пловцами

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Британии намерены применить боевых пловцов для атак на критически важные объекты РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, под руководством MI6 и при участии подразделений SAS планируются нападения украинских диверсионных групп на приграничные районы и объекты критически важной инфраструктуры, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, катеров.

Эти заявления были сделаны на заседании Совета руководителей силовых ведомств СНГ в Самарканде.

Фото: pixabay