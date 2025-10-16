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Бортников: Британия настаивает на подготовке Европы к войне с РФ

16 октября 2025 09:21
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Бортников: Британия настаивает на подготовке Европы к войне с РФ-0

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Великобритания активно продвигает и настаивает на идее подготовки Европы к военному конфликту с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Британцы настаивают на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе», – сказал он.

По его словам, Лондон формирует коалицию для ввода войск в Украину и продвигает инициативу по созданию бесполетной зоны. Эти заявления были сделаны на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

Фото: pixabay

# Международная политика

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