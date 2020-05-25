Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта

Новости Беларуси. Обновление городских мостов и путепроводов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На очереди – дорожная переправа на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской. Здесь на несколько месяцев ограничат движение транспорта.

Подготовительный этап реконструкции начнется уже в конце июня. Сначала организуют объезды и установят временные светофоры. А 6 июля утром изменят схему движения транспорта и приступят к непосредственному ремонту.

Процесс обновления этой конструкции проблематичен из-за большой ширины пролета и особой формы опор. Здесь требуется полная замена балок, из-за этого закроют движение как по самому путепроводу, так и под ним. Однако по Орловской смогут двигаться все виды транспорта, а по проспекту Победителей движение через развязку организуют для общественного и специального транспорта, личные автомобили перенаправят в объезд. Ремонт будет вестись круглосуточно, чтобы успеть к ноябрю.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Реконструкция будет выполнена, полностью замена пролетного строения, верхних частей опор, усиление самих опор, переустройство верхних частей опор. И в целом сама конструкция путепровода останется очень схожей с тем, что и было, единственное, что будет, конечно же, усиление под современные нагрузки. Будут использоваться балки производства завода, расположенного в городе Фаниполе. Они уже отработанные, которые мы применяем при ремонте всех схожих конструкций железобетонных путепроводов, которые последние три года ремонтируем по городу Минску.