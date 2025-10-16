В случае поставок Tomahawk Украине ими будут управлять подрядчики из США – FT

Если ракеты «Томагавк» будут доставлены в Украину, управлять ими будут американские специалисты, а украинских военных могут быть даже не обучены работе с ними. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность передачи этого оружия, но хочет понять, как оно будет использоваться.

Лидер РФ Владимир Путин отметил, что применение «Томагавка» без участия американских военных невозможно и может нанести ущерб отношениям между странами.

Сенатор Алексей Пушков считает, что применение этих ракет было бы прямым действием Соединенных Штатов против России, поскольку Украина не располагает необходимыми средствами для их применения.

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