Президент Беларуси о коронавирусе: там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдёмся

Белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы с сезонными заболеваниями и второй волной коронавируса. Для анализа ситуации Президент пригласил главных медиков страны и ведущих специалистов со всех регионов. Глава государства подчеркнул, что темы совещания останутся в приоритете до тех пор, пока опасность распространения вирусов не минует.

По поручению Президента в Беларуси создадут региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Отвечать за эффективность работы в областях лично будут губернаторы и помощники главы государства. В свою очередь, лучшие врачи-инфекционисты и ученые возьмут на себя медицинскую составляющую борьбы с COVID. Вместе с тем у каждого должна быть и личная ответственность за свое здоровье.