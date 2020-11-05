Президент Беларуси о коронавирусе: там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдёмся

Новости Беларуси. 5 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание по эпидобстановке в стране. Основная тема – противодействие вирусным инфекциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание по эпидобстановке в стране. Основная тема – противодействие вирусным инфекциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы с сезонными заболеваниями и второй волной коронавируса. Для анализа ситуации Президент пригласил главных медиков страны и ведущих специалистов со всех регионов. Глава государства подчеркнул, что темы совещания останутся в приоритете до тех пор, пока опасность распространения вирусов не минует.
По поручению Президента в Беларуси создадут региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Отвечать за эффективность работы в областях лично будут губернаторы и помощники главы государства. В свою очередь, лучшие врачи-инфекционисты и ученые возьмут на себя медицинскую составляющую борьбы с COVID. Вместе с тем у каждого должна быть и личная ответственность за свое здоровье.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На государственном уровне были своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали положительный результат. Однако сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх.
Александр Лукашенко: говорят, что мы переживаем непростое время, но оно никогда у нас простым не было
Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем (школы, университеты, аптеки, больницы), введем комендантский час и переведем всех на карантин. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем. Но там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся.
Сегодня в Беларуси есть все необходимое для оказания медицинской помощи населению. Меры по реагированию принимаются адекватные складывающейся обстановке. В том числе принято решение о временном закрытии границ для въезда на территорию страны. Президент подчеркнул, что подобные ограничения вызваны исключительно эпидситуацией и не содержат никаких политических причин.