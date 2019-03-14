«Это безобразие! Когда дожди, скользко и грязно». Жители деревни Копище просят построить пешеходную дорожку

Уже которую весну жители деревни Копище надеются на благо цивилизации – пешеходную дорожку. Этот пустырь вдоль улицы Речная каждый день проходит полтысячи человек. Казалось бы, обойти поле вокруг по тротуару и ты в поликлинике, но для пенсионерки Евы Степановны это огромное расстояние и иногда ей приходиться вызывать такси.

Ева Баралеева, житель д. Копище:

Мои ноги идут очень плохо, палочка немного помогает, но это безобразие не только для меня, но и для всех жителей этого микрорайона. Зима зимой, но и весной, и летом, особенно когда дожди, скользко и грязно, такое маленькое расстояние до поликлиники надо как-то преодолеть.

«Тропа жизни» – так ещё называют местные жители путь через пустырь к улице Гинтовта, что в Уручье. Директор товарищества собственников дома 15-В по улице Лопатина Александр сетует, что жители его дома куда только не обращались с этим вопросом. В ответ одни отписки. Александр Бетеня:

Проблема комплексная. Мало того, что здесь бездорожье и очень сложно ходить, здесь ещё очень часто ходят большегрузные автомобили. Я неоднократно отправлял письма в ГУВД Мингорисполкома. Все только отписываются, что работы выполнены в полном объёме, но результата никакого нет.

Возмущена ситуацией и мать двоих детей Наталья, которая каждый день по этому полю ведёт сына в детский сад. Наталия Романовская, житель д. Копище:

Микрорайон новый, детей очень много. Дети ходят в школу по этой дороге, в садики водят, поэтому всех волнует этот вопрос.

Больше 20 лет эта земля была сельскохозяйственного назначения и принадлежала Минской птицефабрике №1. Но заместитель директора предприятия Александр Георгиевич уверяет, что земля с недавних пор им не принадлежит. Александр Литвинский, заместитель генерального директора по идеологической работе ОАО «1-я Минская птицефабрика»:

Мы делаем всё в соответствии с законодательством. Часть земли, чтоб вы понимали, это сельскохозяйственные угодья, и чтобы их вывести, нужно только по Указу Президента, поэтому необходимо пройти всю процедуру согласования. В декабре 2017 года, так как большая часть принадлежит государству, провели наблюдательный совет, в результате которого эта земля была согласована о выделении её компании «Си-трейдинг», поэтому сейчас она принадлежит им.

В исполком Минского района неоднократно обращались жители Копища с просьбой помочь сделать тротуар между деревней и городом. Начальник управления архитектуры и строительства Роман Иванович рассказал, кто в ответе за Копищанский пустырь.

Роман Воравко, начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома:

В настоящее время указанная земля является землей общего пользования д. Копище. На указанную территорию утверждён акт выбора места размещения земельного участка для строительства паркинга. Данный паркинг будут строить ООО «Си-трейдинг». В рамках проекта будет предусмотрена пешеходная дорожка.

Михаил Тишкевич, заместитель директора по перспективному развитию ООО «Си-трейдинг»:

Земля ещё не за «Си-трейдингом», она ещё принадлежит Минскому району, пока нам только дано право проектировать. Пройдём экспертизы, отведём землю и только после этого она будет в нашем пользовании. Так как рядом есть заброшенное болото, мы захотели взять территории и благоустроить ещё рядом. У людей есть жалобы, что нет ни пешеходной связи, никакой связи с городом, поэтому это уже наша личная инициатива застройщика: облагородить и привести территорию в порядок.