Более 370 участников из 13 стран собрались на Гомельском экономическом форуме. Что обсуждают?
Более 370 участников из Беларуси и 12 других стран объединил Гомельский экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней представители власти и бизнеса обсудят вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества.
Заинтересовать зарубежных партнеров есть чем. Несмотря на глобальные вызовы, экономика юго-восточного региона демонстрирует устойчивость. За последние годы в области реализованы новые проекты по импортозамещению. Организаторы форума надеются найти новые точки соприкосновения и нарастить товарооборот между странами.
Михаил Сандалов, заместитель председателя правительства Кировской области России:
Постараемся увидеть и наладить контакты с теми предприятиями, которые нам интересны. Только что я общался с генеральным директором станкостроительного завода – это для нас очень важное направление. Кировская область себя определила в развитии станкостроения как один из приоритетов. Я думаю, что мы найдем здесь конкретные деловые контакты для взаимодействия уже по предприятиям. Нас очень интересуют предприятия обрабатывающей промышленности – пищевой, лесоперерабатывающей. Это те отрасли, которые хорошо развиты в Кировской области.
В программе форума – пленарная часть и работа трех тематических секций, посвященных производственному и строительному потенциалу региона, социальной сфере и туризму, развитию малого и среднего бизнеса. Также работают две выставки.