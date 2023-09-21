Более 370 участников из 13 стран собрались на Гомельском экономическом форуме. Что обсуждают?

Михаил Сандалов, заместитель председателя правительства Кировской области России:

Постараемся увидеть и наладить контакты с теми предприятиями, которые нам интересны. Только что я общался с генеральным директором станкостроительного завода – это для нас очень важное направление. Кировская область себя определила в развитии станкостроения как один из приоритетов. Я думаю, что мы найдем здесь конкретные деловые контакты для взаимодействия уже по предприятиям. Нас очень интересуют предприятия обрабатывающей промышленности – пищевой, лесоперерабатывающей. Это те отрасли, которые хорошо развиты в Кировской области.