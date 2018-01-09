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В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах

09 января 2018 18:14
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Новости Беларуси. В Минске начали строить два пожарных депо, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это сократит время прибытия аварийно-спасательных подразделений на место происшествия.

В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах-1

Новые здания появятся в Лошице и Каменной Горке. Заработают они уже в 2019 году.

В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах-4

Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета:
Строительство нового пожарного депо позволит нам обеспечить строительство новых жилых кварталов, так как в настоящее время есть ограничения по возведению жилья с учетом того, что отсутствует пожарное депо.

Строительство пожарных депо финансируется за счет средств местного бюджета, бюджета города Минска. Завершится строительство уже начатых пожарных депо в 2019 году; которые проектируется, скорей всего, – ввод в эксплуатацию будет в 20-е годы.

В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах-7

Всего в столице будет построено пять пожарных депо в микрорайонах «Дружба», «Сухарево» и «Новинки». В распоряжении этих подразделений – больше десятка единиц спецтехники.

# общество # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Ирина Гонтарева

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