В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах

Новости Беларуси. В Минске начали строить два пожарных депо, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это сократит время прибытия аварийно-спасательных подразделений на место происшествия.

Новые здания появятся в Лошице и Каменной Горке. Заработают они уже в 2019 году.

Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета:

Строительство нового пожарного депо позволит нам обеспечить строительство новых жилых кварталов, так как в настоящее время есть ограничения по возведению жилья с учетом того, что отсутствует пожарное депо.

Строительство пожарных депо финансируется за счет средств местного бюджета, бюджета города Минска. Завершится строительство уже начатых пожарных депо в 2019 году; которые проектируется, скорей всего, – ввод в эксплуатацию будет в 20-е годы.