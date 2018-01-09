В Лошице и Каменной Горке начали строить пожарные депо: как это повлияет на возведение жилья в районах

Новости Беларуси. В Минске начали строить два пожарных депо, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это сократит время прибытия аварийно-спасательных подразделений на место происшествия.
Новости Беларуси. В Минске начали строить два пожарных депо, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это сократит время прибытия аварийно-спасательных подразделений на место происшествия.
Новые здания появятся в Лошице и Каменной Горке. Заработают они уже в 2019 году.
Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета:
Строительство нового пожарного депо позволит нам обеспечить строительство новых жилых кварталов, так как в настоящее время есть ограничения по возведению жилья с учетом того, что отсутствует пожарное депо.
Строительство пожарных депо финансируется за счет средств местного бюджета, бюджета города Минска. Завершится строительство уже начатых пожарных депо в 2019 году; которые проектируется, скорей всего, – ввод в эксплуатацию будет в 20-е годы.
Всего в столице будет построено пять пожарных депо в микрорайонах «Дружба», «Сухарево» и «Новинки». В распоряжении этих подразделений – больше десятка единиц спецтехники.