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«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении

31 августа 2020 07:13
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Новости Беларуси. 31 августа завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне оно вошло в активную фазу.

«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении-1

В маневрах участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Тематика учения – подготовка и ведение специальных и оборонительных действий.

«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении-3

Игорь Тыщук, заместитель командира 357-го отдельного парашютно-десантного батальона:
Весь замысел заключался в вытеснении противника силами парашютно-десантного взвода на рубеж блокирования, где находились танковый взвод и парашютно-десантный взвод. Во взаимодействии с танкистами мы работали первый раз по такой задаче, именно по занятию рубежа и блокированию противника. 

«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении-5

На Гродненском тактическом направлении также отрабатываются поиск, блокировка и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника. Используются все возможные силы как в воздухе, так и на земле.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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