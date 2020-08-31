«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении

Новости Беларуси. 31 августа завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне оно вошло в активную фазу.

В маневрах участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Тематика учения – подготовка и ведение специальных и оборонительных действий.

Игорь Тыщук, заместитель командира 357-го отдельного парашютно-десантного батальона:

Весь замысел заключался в вытеснении противника силами парашютно-десантного взвода на рубеж блокирования, где находились танковый взвод и парашютно-десантный взвод. Во взаимодействии с танкистами мы работали первый раз по такой задаче, именно по занятию рубежа и блокированию противника.