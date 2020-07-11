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Президент Беларуси: «Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам»

11 июля 2020 19:12
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Новости Беларуси. Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 июля на празднике «Александрия собирает друзей».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее.

Президент Беларуси: «Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам»-1

2020 год завершает трилогию малой родины. Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной земле. Вспомните, какой она была еще два-три года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля, на обломках СССР.

# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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