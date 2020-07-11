Президент Беларуси: «Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам»

Новости Беларуси. Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 июля на празднике «Александрия собирает друзей».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недаром говорят, что рай для каждого человека там, где находится его сердце. Не только мое, но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее.