Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт
Стрипсы, фаршированные рулетики и даже торт. Кабачок – хит летнего сезона. Минимум калорий и максимум пользы. Этот овощ давно прописался в самых изысканных кухнях мира. Впрочем, он завсегдатай и на белорусских столах. Простые и вкусные рецепты из кабачка дали в программе «Плюс-минус».
Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим цуккини, фаршированные омлетом.
Нам понадобятся: цуккини, томат, зелень, яйцо, колбаса, сыр и сливочное масло.
Нарезаем колбасу и томат и обжариваем на сливочном масле.
Нарезаем зелень и добавляем к нашей начинке. Цуккини нарезаем кольцами и достаём сердцевину. В форму выкладываем цуккини, добавляем начинку.
Заливаем яйцом и сыром и ставим запекать на 180 градусов.
Через 10 минут блюдо готово.