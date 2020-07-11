Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

Стрипсы, фаршированные рулетики и даже торт. Кабачок – хит летнего сезона. Минимум калорий и максимум пользы. Этот овощ давно прописался в самых изысканных кухнях мира. Впрочем, он завсегдатай и на белорусских столах. Простые и вкусные рецепты из кабачка дали в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:

Приготовим цуккини, фаршированные омлетом.