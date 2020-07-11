Прямой эфир

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт

11 июля 2020 17:09
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Стрипсы, фаршированные рулетики и даже торт. Кабачок – хит летнего сезона. Минимум калорий и максимум пользы. Этот овощ давно прописался в самых изысканных кухнях мира. Впрочем, он завсегдатай и на белорусских столах. Простые и вкусные рецепты из кабачка дали в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим цуккини, фаршированные омлетом.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт-1

Нам понадобятся: цуккини, томат, зелень, яйцо, колбаса, сыр и сливочное масло.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт-4

Нарезаем колбасу и томат и обжариваем на сливочном масле.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт-7

Нарезаем зелень и добавляем к нашей начинке. Цуккини нарезаем кольцами и достаём сердцевину. В форму выкладываем цуккини, добавляем начинку.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт-10

Заливаем яйцом и сыром и ставим запекать на 180 градусов.

Не знаете, что приготовить из цуккини? Вот оригинальный сытный рецепт-13

Через 10 минут блюдо готово. 

# Рецепты # общество # Вадим Парханович

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