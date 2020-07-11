Победитель благотворительного заплыва на Минском море: плыл и вспоминал Алексея Талая. Если он может, я тоже смогу

Новости Беларуси. Непрофессиональные спортсмены бросили вызов Минскому морю. Все для того, чтобы помочь тем, кто в этом очень нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный благотворительный заплыв собрал две сотни пловцов. Им предстояло преодолеть дистанцию в пять километров.

Аркадий Хмелев, организатор благотворительного заплыва:

Человек ставит цели – без этого мы бы не развивались и не росли. Это обычная потребность человека современного, особенно сейчас, когда все сидят в офисах, и большинство работ – это офисные работники. Им нужно энергию куда-то выплескивать, и вот они находят себе активности, которые помогают им. И это здорово.

Погоду в этот день, кстати, не назовешь идеальной: сильный ветер и волны.

Тем не менее финишировать удалось почти всем. Победителем стал Сергей Алешкевич. Он ушел в отрыв от преследователей за полкилометра до конца дистанции.

Сергей Алешкевич, победитель благотворительного заплыва:

Все, кто вышел сегодня на старт – все победители. Все преодолели себя, преодолели трудность. Волны, конечно, были, но все знали, на что шли. Конечно, было трудно. Всем трудно сейчас.

В таком мероприятии я в первый раз участвую. Спасибо фонду Алексея Талая. Это несгибаемый человек. Я, кстати, плыл и вспоминал его имя: если он может, я тоже смогу. Я смогу.