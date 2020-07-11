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Рыбалка летом: 3 совета

11 июля 2020 17:28
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12 июля в Беларуси отмечают День рыбака. В чём секрет идеального клёва и как поймать рыбу своей мечты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Рыбалка летом: 3 совета-1

Евгений Нюхтилин, эксперт по фидерной ловле, действующий спортсмен Республики Беларусь по фидерной ловле:
Лучше всего в летние жаркие дни ловить рыбу либо на рассвете, с восходом солнца, либо на закате, когда солнце уже садится и вода начинает остывать. Важным этапом подготовки к рыбалке является определение места. То есть на реке мы будем ловить либо на стоячем водоёме.

Стандартный набор для рыбалки – несколько килограммов прикормки, 200-300 граммов мотыля и немного опарыша.

Многие рыболовы пренебрегают одеждой и экипировкой для рыбалки, часто недооценивают летний палящий зной. Я советую использовать более светлую одежду в летнее время, закрываться от солнца более закрытой, длинной одеждой, а также носить головной убор. Есть спиннинговая, поплавочная ловля, но самая активно развивающаяся, самая популярная – это фидерная ловля. Собственно, сегодня мы ловим на фидер. Это фидерные снасти, фидерное снаряжение. Сам процесс фидерной ловли заключается в том, что с каждым забросом мы в воду на точку ловли отправляем прикормку, тем самым привлекаем рыбу. А в последующем мы идентифицируем поклёвку не по поплавку, а по кончику нашего фидерного удилища. В Беларуси достаточно большое количество видов рыб – таких, как лещ, плотва, густера, подуст, а также линь и карась. Для того, чтобы рыбалка приносила не только удовольствие, но и результат, помните золотое правило: как покормишь, так половишь.

# Рыбалка # общество # Евгений Нюхтилин

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