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«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке

10 апреля 2018 17:05
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Новости Беларуси. Белорусы все чаще выбирают книги на родном языке. Эту тенденцию отмечают в издательствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке-1

Причем речь идет не только о рукописях современных авторов. Классическую западную литературу покупатели в последнее время ищут именно в белорусском переводе. А самым популярным и востребованным направлением вот уже не первый год остается детская литература.

«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке-4

Татьяна Славинская, руководитель проекта «Сундучок детских книг»:
Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно, потому что книга – так уж сложилась исторически – является источником знаний и транслирует какие-то программы, коды нашей культуры.

В Беларуси в последнее время появляются прекрасные книги для детей. Они замечательно иллюстрированы, написаны живым языком. Это как книги наших авторов, так и переводы шведской литературы.

В топ читательских запросов также входят современные пособия по изучению родного языка, книги об истории, традициях и кулинарии Беларуси.

«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке-7

«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке-9

«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке-11

# общество # Фотофакт # Книги # Татьяна Славинская

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