Опубликован график отключения горячей воды в Минске с мая по сентябрь.

Он был опубликован на сайте «Минскэнерго».

Минским городским исполнительным комитетом согласован график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» с привязкой списка потребителей по адресам.

Первый этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону начнется с 13 мая. А вот последние потребители будут отключены со 2 сентября, связано это с проведением II Европейских игр в Минске. Во время проведения турнира (с 21 июня по 30 июня нынешнего года) в графике предусмотрен технологический перерыв. Все потребители будут обеспечены горячим водоснабжением.

Продолжительность отключений не превысит более 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения будут сокращены.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам жителей, а также гостей города, учитывая данный график.

В период с 13 мая:

– у потребителей по улицам: Автозаводская, 1-43(нечетные), 2-70(четные); Автозаводской пер., 1-21(нечетные), 2-34(четные); Азизова, 3, 4-8(четные); Академика Высоцкого, 1, 3, 7; Академическая, 6, 8, 8а; Алтайская, 64 к.1-5, 66а, 78 к.2-3, 90 к.1, 102 к.1-3, 164 к.1-2, 166 к.1-2, 206; Ангарская, 8-94(четные), 187; Артема, 14-16(четные), 28, 47; Байкальская, 1-7(нечетные), 33-53(нечетные), 52-70(четные); Беды, 1-9(нечетные), 2а-б, 6-10(четные), 11 к.1, 13, 19-33(нечетные), 24; Бельского, 2-20(четные), 15-69(нечетные), 60, 62; Берута, 3, 5-15(нечетные), 4-12(четные), 14-24(четные); Бетонный пр-д, 1-33(нечетные), 6; Бехтерева, 9; Богдановича, 108-130(четные), 120а-б, 138, 136, 140, 142, 153, 153б-в, 155; Бровки, 1, 3 к.1-4, 4-10(четные), 4а, 5 к.1, 7-13(нечетные),7а, 8а, 11а, 12 к.1-3, 14, 17, 18, 19, 19а, 21к.1-2, 22, 24; Варвашени, 13 к.1-3; Ваупшасова 7а, 10, 16, 22а, 15 к.1-35(нечетные), 42, 42а-б, 44; Волоха, 1-41(нечетные), 2-20(четные), 43-59(нечетные); Восточная, 33-39(нечетные); Гало, 4-8(четные), 76; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 23, 24, 25, 25а, 28-42(четные), 29, 31; Герасименко, 1-57(нечетные), 8-58 к.2(четные); Гикало, 6-10(четные), 7а, 9; Гинтовта, 3, 4-48(чётные), 5, 5а-в, 50б(дисп. пункт); Глаголева; Городецкая; Грибной пер., 28; Грушевская, 5-11(нечетные), 22, 123-137(нечетные), 124-148(четные); Гурского(кроме 44 к.1-2); Д.-Марцинкевича,1-11(нечетные), 2-10(четные); Дзержинского пр., 3-9(нечетные), 8-10(четные), 11-19(нечетные), 20-24(четные), 55-59(нечетные), 60; Днепровская, 67-79(нечетные), 100-118(четные); Дубравинский пер., 3-9; Жасминовая, г.п. 5, г.п. 15; Железнодорожная, 21-41(нечетные), 122-136(четные); Жилуновича, 1-17(нечетные), 1а, 2, 4; Жукова пр., 3, 17-27(нечетные), 29; Земледельческий 1-й пер., 4, 5; Землемерная 1-я ул., 4; Золотая Горка, 18 к.1-2, 20; Илимская, 1-43(нечетные), 6б-58(четные); Иркутская, 65а, 139; Калинина, 13-17(нечетные), 15а, 17а, 19а; Калининградский пер., 7а, 7а к.1, 12, 13, 13а, 16, 17, 20а; Карастояновой, 2, 2а, 3, 3а-б, 5, 5а, 9/2, 11-45(нечетные), 11а, 23а; Карвата, 10а-в; Карпова, 4-8(четные), 12-16(четные); Каховская, 23-51(нечетные), 26-40(четные), 26а, 28а, 31а, 37а, 70а, 72а, 74; Киреенко, 3-7(нечетные); Копиевича, 3-7(нечетные); Коржа, 1-15(нечетные), 2-26(четные); Короткий 3-й пер.; Корш-Саблина, 5, 9, 11; Кропоткина, 99; Кулибина; Кульман, 40; Куприянова, 1-19(нечетные); Лазо, 7; Лермонтова, 12-24(четные), 17-21(нечетные), 23-41(нечетные), 28-38(четные), 43-49(нечетные); Летняя, 22; Либкнехта, 49-135(нечетные), 80-108(четные), 110-122(четные), 128-130(четные); Ложинская, 4, 5-23(нечетные), г.п. 7, 14, 16, 20, 22; Люксембург 2-й пер., 1-7(нечетные), 4-8(четные); Люксембург, 80-178(четные), 89-103(нечетные), 105-115(нечетные), 110, 112, 143-197(нечетные), 205; Макаёнка пер., 4; Макаёнка, 7а; Минина, 6-20(четные); Минский р-н, ул. Лопатина; Михайлашева, 1; Мстиславца, 1-17(нечетные), 2-8(четные). 18-24, г.п. 16, г.п. 28, г.п. 30; Навуковая, 2-6(четные), 2а; Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б; Независимости пр., 58-64(четные), 58а, 58 к.6, 71-85(нечетные), 85б-г, 98, 110а-б, 146а-150(четные), 164-182(четные), 177, 181-185(нечетные), 191а-б; Некрасова, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22 к.1-2, 24, 24 к.1, 25-33(нечетные), 28, 30, 33 к.2, 35 к.1-2, 39, 47, 51, 59, 73, 75, 110, 110а, 112; Нестерова, 2-8(четные), 9, 9а, 49-61(нечетные), 58-98(четные); Никифорова, 3-51(нечетные); Огинского, 4, 6; Одесская, 16-20б(четные), 28-50(четные), 51-77(нечетные), 57а; Одесский пер., 1-9(нечетные), 2-12а(четные); Одоевского, 12, 16-58(четные), 23-87(нечетные), 93-115а-в(нечетные); Окрестина, 30, 36, 38, 62; Орловская, 1-11(нечетные), 4-12(четные), 4а, 16-36(четные), 17-23(нечетные), 29, 31, 31 к.2, 33, 40, 40а; Орловский 3-й пер., 4-8(четные); Орловский 4-й пер.,1; Орловский 5-й пер., 6-12(четные); Орловский 8-й пер., 4, 8; Осипенко, 15-27(нечетные), 17а, 17 к.2-3, 21а; Острошицкая; Охотская, 117, 119, 120, 133-149(нечетные); Охотский пер.,14, 15-21(нечетные); Парниковая, 3-13(нечетные); Партизанский пр., 81-95(нечетные); Передовая, 6; Переходная, 62, 64; Переходной 2-й пер., 6а; Пермская, 46-54(четные), 51; Платонова, 22, 24, 28-36(четные), 39-45(нечетные), 49; Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23г, г.п. 33, 67; Пожарского, 9, 11; Пономаренко, 1-43(нечетные), 4-22(четные), 24-62(четные); поселок «Геологическая экспедиция» ул. Геологическая 99-133(нечетные); Пржевальского 2-я ул., 1-31(нечетные); Прилукская; Прилукский 2-й пер.; Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 35, 47а; Прямая, 22-28(четные); Пушкина пр., 1-29(нечетные), 6-24(четные), 26-34(четные), 31-39(нечетные); Радиальная, 7-15(нечетные), 16, 34 к.1-40(четные), 40а-58(четные); Руссиянова, 1-5(нечетные), 4-18(четные), 7а; Сеченова, 2; Скорины, 1, 15а; Сморговский пр-д, 29, 29а; Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10; Солтыса пер., 2-6(четные), 5, 5а; Солтыса, 4, 4а, 6, 6а-б, 22-26(четные), 34, 36, 42-62(четные), 70, 72, 82-108(четные), 183-205(нечетные); Стариновская, 2, 4; Стасова, 15; Сурганова, 14-30(четные), 14а, 21-31(нечетные), 28а, 28в, 43, 47б, 52-58(четные), 60 к.1, 62-82(четные), 78а, 86, 88; Томский пер., 35; Тургенева, 1-7(нечетные); Туровского, 2-26(четные), 5, г.п. 19а-б, г.п. 20а-б; Тышкевичей, 1; Уманская, 49-65(нечетные); Уручская, 1-17(нечетные), 2-10(чётные); Ушакова, 33; Филимонова, 20-24(чётные), 25а-б, 25г, 35-55 к.1-3(нечетные); Харьковская, 67, 71-75(нечетные), 72-90(четные); Хмелевского, 12а, 32-40(четные), 33-37(нечетные); Хмельницкого, 2-12(четные), 7, 10а; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1-65(нечетные), 85; Холмогорский 2-й пер., 2; Центральная, 46; Червякова, 24, 46-50(четные), 64; Чернышевского, 3-13(нечетные), 4-14(четные), 4а, 7а, 11а; Чорного, 3, 4-18(четные), 4а, 5а, 7-17(нечетные), 8а, 9б, 10а, 11б-в, 12а; Шафарнянская, 1, 2-18(четные), 3, 11; Шевченко, 9-17(четные); Шугаева, 2, 3-13(нечетные), 17; Щедрина, 46а, 83; Щорса, 44, 46; Я.Коласа, 28-36(четные), 32а, 32в, 34б, 37; Я.Мавра, 1-7(нечетные), 9-35(нечетные), 10-68(четные), 41, 47-53(нечетные), 64а, 68а-в, 70; «Белкомунмаш»; База плодовощеторга Заводской ОРПК; Гормолзавод №1; Гормолзавод №3; Завод технологических металлоконструкций; Завод шампанских вин; ЗАО «Мебельстрой материалы»; ОАО «Белгран»; ОАО «Штадлер-Минск»; общественный туалет в парке общегородского значения в р-не ул. Скорины – Филимонова; Объекты в/ч 3214;

очистные сооружения МТЗ на пересечении ул. Ваупшасова – ул. Радиальная; ПНС по ул. Герасименко; Рыбохолодильник «Белрыба»; станция метро «Партизанская»; Троллейбусная проходная № 2 по ул. Солтыса; Троллейбусное депо № 5; Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин»; Филиал а/комбината №3, №4.

В период с 14 мая:

– у потребителей по улицам: Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27-31(нечетные); Брестская, 56 к.1-2-86(четные); Казинца, 35-51 к.1-5(нечетные), 35а, 48-122(четные), 83-121(нечетные), 83а; Кижеватова, 86-90(четные), 86а; Корженевского пер., 2а, 2в, 6б; Корженевского, 1 к.1-2, 2-26(четные), 3-33 к.1-3(нечетные), 41, 45; Курчатова, 1-9(нечетные), 1а, 6-10(четные); Ландера, 2-120(четные); Серова, 1, 2а, 4; Стебенёва пер., 3, 5; Стебенёва, 6-22(четные).

В период с 15 мая:

– у потребителей по улицам: Бурдейного; Домбровская, 9, 15; Лещинского, 4, 4а, 8, 14, 14а; Лобанка, 9-19(нечетные); Матусевича, 35; Одинцова, 1-19(нечетные), 2-6(четные),10 -24(четные), 23 к.1-2, 27-37(нечетные), 30, 32, 36 к.1, 38, 41-65(нечетные), 69, 71 к.2-4, 75-81(нечетные), 85-89(нечетные); Притыцкого, 60, 60 к.2, 64б, 73-79(нечетные), 83, 87-91(нечетные), 97; Тимошенко 2-й пер., 2, 3; Тимошенко, 8-24 к.1(четные), 28- 38(четные); Шаранговича, 4; Якубовского.

В период с 20 мая:

– у потребителей по улицам: Ауэзова; Гашкевича; Голодеда пр-д; Голодеда; Дроздовича, 3, 4; Игуменский тракт, 11, 16-26(четные), 30-42(четные), 45, 47; Инженерная, 3, 4, 7, 11, 17а; Каганца; Краснослободская, 1-19(нечетные), 84; Лучины; мкр-н Лошица-6, ГП № 4; Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1-11(нечетные); Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский пр-д; Уборевича; Шпилевского.

В период с 21 мая:

– у потребителей по улицам: Богдановича, 46-60(четные), 52а-г, 53, 53а, 55, 58а-б; Гая, 1-17(нечетные), 4 к.2-3, 6, 8, 15а; Каховская, 58-70(четные), 64а; Кропоткина, 47, 51, 55, 57, 72-76(четные), 76а, 84, 89, 93-97(нечетные), 93а; Куйбышева, 53-57(нечетные), 57а, 61 к.1-3, 63; Машерова пр., 24-30(четные), 36-42(четные), 48, 50, 54, 60; Осипенко, 14, 18-32(четные), 31-39(нечетные); Старовиленская, 85, 87, 87 к.1, 95, 95а, 97, 97б, 100, 100а, 100 к.1-2, 131; Хоружей, 13-21(нечетные), 25, 25 к.3, 29, 30-36(четные), 31, 31а, 32а, 34а, 42, 46 к.1-3, 48, 48а; Червякова, 2 к.2-3, 2 к.5, 8б, 14-22(четные), 25; Шевченко, 1-7(нечетные), 2-12(четные), 3а, 5а, 18-26(четные).

В период с 22 мая:

– у потребителей по улицам: Асаналиева, 1, 2-72(четные), 5-15(нечетные);

Брестская, 77-87(нечетные), 77а, 90; Казинца, 33; Кижеватова, 7 к.2, 9, 58-80 к.1-2(четные); Корженевского пер., 4-32(четные); Корженевского, 51; Осиповичская, 5, 7, 16; Пирогова, 1, 6, 15; Пуховичская, 5а, 8, 10-14(четные), 13, 20, 21; Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 16, 17, 18, 31, 33, 46а; Фомина 1-й пер., 8.

В период с 30 мая:

– у потребителей по улицам: Аладовых; Арктическая 1-я, 5; Беды, 2, 4, 4 к.1; Белинского, 2-18(чётные), 3-11(нечетные), 11, 15-21(нечетные); Волгоградская, 1-5(нечетные), 2-6(четные), 9-69(нечетные), 12-86(чётные); Восточная, 22-74(чётные), 127; Гаруна, 1, 5, 6 -12(четные), 13, 16-20(четные), 22-32(четные), 23, 25; Голубка, 2, 3, 10, 12; Жиновича, 1, 4, 6, 7-11(нечетные), 15, 17, 18- 22(четные), 21; Игнатовского; Казимировская; Калинина пер., 3-7(нечетные), 4-16(чётные), 9; Калинина, 17а, 18-22(чётные), 19-25(нечетные), 24-32(четные), 30а-б; Калининградский пер., 17а, 19а; Каменногорская; Кедышко, 2-18(чётные), 3-33а(нечетные); Кнорина, 1-19(нечетные), 4-18(чётные); Коласа, 38-42(чётные), 39-73(нечетные), 44-52(чётные); Колесникова; Кунцевщина, 2а-12(четные), 7-37(нечетные), 18-32 (четные), 36-44(четные), 48; Кутузова, 1, 2-8(чётные); Лещинского, 1-55(нечетные); Лидская;

Лобанка, 4, 14; Логойский тракт, 1-15(нечетные), 2-10(чётные); Ломоносова пер., 3, 5; Ломоносова, 3, 4-12(чётные), 5; Лукьяновича, 2, 2б, 3, 4, 4а; Лынькова, 35, 39, 43-49(нечетные), 65, 67, 71, 73, 79а, 83-87 к.1-2, 95, 99, 99в, 99 к.1-3, 99 к.5, 101 к.1-3, 105-117(нечетные); Люцинская, 1, 3, 7-17(нечетные), 21- 33(нечетные); Макаёнка, 1-21(кроме 7а) )(нечетные), 23(ЦЭХ-61, столовая, КПП), 4-14(чётные), 27, 29; Масюковщина, 2а; Матусевича, 35г, 50-72(четные), 53-69(нечетные), 75-79(нечетные), 76, 78, 84-90; Мележа, 1, 3, 4, 4а; Налибокская; Натуралистов, 4-12(чётные), 5; Независимости пр., 84-106(четные), 95-115(нечетные); Некрасова, 3-9(нечетные), 4, 8-12(чётные); Неманская; Новгородская, 3-9(нечетные), 6а,13; Олешева, 1, 3; Парниковая, 17а, 19а; Притыцкого, 66, 70-152(четные), 105-109(нечетные), 156, 158, 158а, 160; Севастопольская, 121; Суворова, 18; Сурганова, 36-50(чётные); Толбухина, 10-18(чётные), 17-23(нечетные); Толбухина, 4-8(чётные); Филимонова, 23, 25, 29-33(нечетные); Чайковского пер., 3; Чайковского проезд, 4, 6; Чайковского, 7, 41, 73а, 73в; Чернышевского, 10а; Черняховского, 1, 3, 3а; Чичурина; Чорного, 21-35(нечетные).

В период с 04 июня:

– у потребителей по улицам: Алибегова, 3-7(нечетные); Бачило; Брест-Литовский тупик, 13; Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75; Брестский 3-й пер., 17а; Брилевский тупик, 55; Газеты «Звязда» пр., 3, 5, 9-23(нечетные), 31, 33; Газеты «Правда» пр., 1-11(нечетные), 3а, 5а, 8а, 9а, 8-16(четные), 11а-г, 14а, 14 к.2-3, 15, 17, 20-24(четные), 25, 26 к.2, 27, 30-34(четные), 38-54(четные), 40 к.2, 56 к.2, 58 к.2, 60 к.2, 62 к.2; Голубева, 1-21(нечетные), 4, 10-14(четные), 14а-б, 16 к.1, 24; Дзержинского пр., 69 к.1-2, 71-87(нечетные), 73а, 74-84(четные), 77а, 79а, 83 к.1-11, 83 к.15, 87б, 91, 100, 104, 106; Зелёная, 1а; Инженерная, 1, 2, 12, 14, 22-28(четные), 23-27(нечетные); Казинца, 2-8(четные), 3, 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 11-23(нечетные), 12, 13а, 17а, 19 к.2, 21 к.2-4, 24, 24а, 25а, 27а, 32; Кижеватова, 8, 10; Корженевского, 1а; Любимова пр., 4-8(четные); Машиностроителей, 3-19(нечетные), 5б, 7а, 9а, 24, 25-29(нечетные), 28, 30, 43; Партизанский пр., 174, 150; Промышленная; Промышленный пер., 7-11(нечетные), 8, 10; Ротмистрова; Селицкого; Семашко, 3-17(нечетные), 6-14(четные), 8 к.1-8, 10а, 15а, 25а, 33; Социалистическая, 2; учреждение РЦОП «Стайки», жилые дома №№ 81, 82, 83, 84; Черниговская, 46, 46а, 46 к.2; Шабаны.

В период с 04 июля:

– у потребителей по улицам:

Авангардная, 42, 46-54(четные), 48а, 52а, 56а, 58, 59, 60, 61 к.3; Академическая, 3-13(нечетные), 9а, 11а-б, 12, 15 к.1-2, 16-20(четные), 17, 22/18, 23-27(нечетные), 24, 26/18, 28, 28 к.2, 30; Ангарская, 1-19(нечетные), 2 к.1-3-6(четные); Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84 к.7; Багратиона 2-й пер., 17, 18а, 19, 20, 34, 42; Багратиона, 55а-б, 56, 62, 67-73(нечетные), 70, 85; Бельского, 24-26(четные); Берута, 17 к.1-4; Бехтерева пер., 3-7(нечетные), 4-16(четные); Бехтерева, 5, 10-16(четные); Бирюзова, 3-25(нечетные), 10, 10а; Ботаническая, 16; Бровки, 15, 15 к.10, 15б; Буденного, 1-25(нечетные), 1а, 4-32(четные); Бумажкова, 37; Ванеева, 1, 2-32а(четные), 3, 11; Варвашени, 1, 7-15(кроме 13 к.1-3)(нечетные), 4-22 к.1(четные), 22а; Васнецова, 1-11а(нечетные), 2-10(четные), 13-17(нечетные); Велозаводская, 1-7(нечетные), 2-10(четные); Велосипедный пер., 5, 6-10(четные), 7; Верещагина; Волжская, 5; Герцена, 1, 2-12(четные); Глебки, 2-48(четные), 3-15а(нечетные); Грицевца, 1-15(нечетные), 2-8(четные); Гусовского; Днепровская, 2а, 3-13(нечетные); Долгобродская, 3, 4, 5 к.1-2, 6 к.1-3, 7 к.1-3, 8, 9-13(нечетные), 10 к.1-2, 12, 14, 16а, 18, 18а, 23-43(нечетные), 24-34(четные), 36, 38; Ефросиньи Полоцкой, 1-5(нечетные), ФОК 4 к.6; Жудро, 1-23(нечетные), 4-34(четные); Заводская, 8, 10; Загородный 1-й пер.; Загородный 4-й пер.; Загородный пер., 4а-в; Запорожская, 2, 4, 22, 24а, 26, 28; Запорожский 3-й пер., 9; Зыбицкая, 2-10(четные), 3-27(нечетные); Инструментальный пер., 3, 4-8(четные), 5, 9-17(нечетные), 11а; Интернациональная, 9-35(нечетные), 22-42(четные); Искалиева, 3, 4-20(кроме 14а)(четные); Казарменный пер., 1-5(нечетные), 4; Калинина, 1-7(нечетные), 2-16(четные), 2а, 14а; Кальварийская, 25-43(нечетные), 42, 44-62(четные); Кирилла и Мефодия, 3, 4-8(четные), 5; Кирова, 18-30(четные), 31-33(нечетные), 43-51(нечетные); Клубный пр-д, 1, 3; Клумова пер., 1-27(нечетные); Клумова, 3-27(нечетные); Козлова пер., 1-11(нечетные), 4-26(четные), 4а, 5а, 6а, 7а-г, 8а, 9г, 15, 16а-б, 18а, 20а-б, 22а-б, 24а, 44-50(четные); Коллективный пр-д, 8; Комсомольская, 3-23(нечетные); Котовского, 2-6(четные), 3-11(нечетные); Кошевого, 1-35(нечетные), 2-30(четные); Красноармейская, 1, 3(нечетные), 3а , 4-36(четные), 5-37(нечетные); Купалы, 4, 5-13(нечетные), 15-25(нечетные); Лазо, 1, 3, 6-16(четные); Ленина, 1-11(нечетные), 2-10(четные), 27; Макаёнка, 23(кроме ЦЭХ-61, столовая, КПП); Маркса, 34-36(четные), 35-45(нечетные), 38-50(четные); Матусевича, 1-27(нечетные), 38-46(четные); Менделеева 1-ый пер., 50 к.2, 50 к.4; Менделеева, 1-25(нечетные), 4-14(четные), 10а, 36; Мержинского, 1а, 3-13(нечетные), 3а, 4-10(четные), 6а, 11а; Мичурина, 1-25(нечетные), 8-12а(четные); д.Большой Тростенец ул. Молодёжная, 1, 1 к.2, 2, 3 к.1-2; Музыкальный пер., 3, 5; Народная, 2-10(четные), 5-9(нечетные), 11-17(нечетные), 12-16(четные), 18-34(четные), 19 к.1-27(нечетные); Нахимова, 1-25(нечетные), 4-20(четные); Независимости пр., 19-29(нечетные), 22-32(четные), 66-80(четные), 72а, 74а-б, 76а-б, 78а, 80а, 87-93(нечетные), 87а, 91а-в, 93, 93а-б; Немига, 3; Огарёва, 1, 3; Одесская, 7, 2-14(четные); Одоевского, 6-10(четные), 70; Октябрьская пл., 1; Ольшевского, 1 к.1-4, 1 а-б, 3-41(кроме 29 к.1)(нечетные), 3а, 4-8(четные); Омельянюка, 4, 5-19(нечетные), 18; Орджоникидзе, 3-23(нечетные), 10, 18-30(четные), 25; Партизанский пр., 1-45(нечетные), 2(к.1, к.4, к.6, к.7, к.10, к.12), 4, 4а, 6, 6а-г, 12-48(четные), 35-77(нечетные), 104-130(четные), 105-107(нечетные), 109-149(нечетные), 142, 144, 146, 146а-б, 154; Первомайская, 2-14(четные); Передовая, 3-15(нечетные), 4, 11а, 111-115(нечетные), 111а, 113а, 115а; Пинская; Планерная, 3; Платонова, 38, 40; Плеханова, 2-24(кроме 16-20)(четные); Пржевальского, 2; Притыцкого, 2, 2а-б, 2 к.1-2, 4-26(четные), 32-58(четные), 29, 39-65(нечетные), 60б, 60 к.2; Пушкина пр., 36-66(четные), 41-63(нечетные); Рабочий пер., 1-5(нечетные), 2-6(четные); Райниса, 1-13(нечетные), 2-6(четные), 15-23(нечетные); Революционная, 1-7(нечетные), 2-16(четные); Рыбалко, 1-15(нечетные), 2-26(четные); Свободы пл., 2-10(четные), 5-23(нечетные), 23а; Седова, 1-11(нечетные), 2-16(четные); 3-го Сентября; Серафимовича, 1а, 11-25(нечетные), 2-10(четные); Сердича, 3-19(нечетные), 4-18(четные); Скрыганова, 1-13(нечетные), 2-36(четные), 7 к.2, 39; Смоленская, 2а, 7, 12, 14, 49, 49 к.2, 49б, 51, 52; Снежный пер., 4; Социалистическая, 3-23(нечетные), 10-20(четные), 20-32(четные); Станиславского, 11-25(нечетные), 10-36(четные); Стахановская, 1-43(нечетные), 2-38(нечетные); Стахановский пер., 1-7(нечетные), 2, 4; Столетова, 1, 1а; Стрелковая, 1-13(нечетные), 2-14(четные); Строителей, 1-7(нечетные), 2-8а(четные); Судмалиса, 3, 5-15а(нечетные), 10, 10а, 14-26(четные); Сурганова, 1 к.1-2, 2, 2а, 2в, 3-17(нечетные), 4а, 5а, 6, 7а, 11 к.2, 13а; Товарищеский пер., 2а; Толбухина, 1-5(нечетные), 2, 5а, 9-15(нечетные), 9а; Тракторостроителей б-р, 1-5(нечетные); Тростенецкая, 3-5в(нечетные); Трудовая, 1а-7(нечетные), 4-12(четные); Тухачевского, 2-16(четные), 3-7(нечетные); Украинская, 1-5(нечетные), 12-36(четные), 15-27а(нечетные); Ульяновская, 3-7(нечетные), 4; Уральская, 1а, 3, 5, 6-16(четные), 6а, 7-15(нечетные), 8а, 9а-б, 10а, 11а, 14а, 16а, 41; Уральский пер., 3-15(нечетные), 6;

Ученический пер., 1-11(нечетные), 2-12(четные); Фабричная, 6-30(четные), 7-29(нечетные); Фабричный 1-й пер., 2; Фабричный 2-й пер., 9; Филимонова, 3, 3 к.2, 5 к.1-2, 7, 7а, 8-14(четные), 13 к.1-2; Фроликова, 1-11(нечетные), 8, 19-33(нечетные), 23а, 25а, 29а, 31а, 31 к.2, 41, 45-49(нечетные); Харьковская, 1-19(нечетные), 4-58(четные), 53-57а(нечетные); Центральная, 1-11а(нечетные), 2-8а(четные), 16, 17-25(нечетные), 20, 22, 24-28(четные), 45, 47; Чайкиной, 1-15(нечетные), 2-16(четные); Чеботарева, 1-23(нечетные), 2-22(четные); Челюскинцев, 1-11(нечетные), 2-14(четные), 14-34(четные), 15, 65-75(нечетные); Чорного пер., 1-11(нечетные), 4, 5а; Чорного, 24-34(четные), 24а, 25; Шоссейная, 7-17(нечетные); Щербакова пер., 1-5(нечетные), 2-14(четные); Щербакова, 1-35(нечетные), 2-46(четные); Энгельса, 1-7(нечетные), 4-14(четные), 7а, 17-27(нечетные), 20; гостиница «Кемпинский»; КУП «Минская овощная фабрика»; станция метро «Купаловская»; станция метро «Октябрьская»; станция метро «Пролетарская»; станция метро «Автозаводская»; торгово-складской корпус по Могилёвскому шоссе; электродепо «Могилёвское».

В период с 09 июля:

– у потребителей по улицам: Беды, 36-40(четные), 45; Белинского, 23, 54; Восточная, 41, 107, 125, 129-133(нечетные), 165, 168, 169, 170, 178, 181, 183, 184-190(четные); Гало, 148; Гамарника; Гедройца, 2, 6-14(четные), 18, 20; Дзержинского пр., 93-97(нечетные), 115, 119, 122, 127-131(нечетные); Есенина, 3 к.1-2, 4-22(четные), 6 к.1-4; Казинца, 52а; Калиновского, 1-15(нечетные), 4а; Каролинская, 1, 2, 3, 6-10(четные), 14; Каролинский проезд, 5; Кедышко, 49; Кнорина, 50а; Кольцова 4-й пер, 6, 51, 53; Кольцова, 3, 4-38(чётные), 5, 15а-25(нечетные), 37, 37а, 39 к.1-2, 48, 49, 50, 53 к.1-2; Космонавтов, 3 к.1-6, 5, 5 к.1-2, 7 к.1-2, 9 к.1-2, 11, 13 к.1-2, 15-21(нечетные), 15 к.1, 23 к.1-3, 25, 27; Крамского, 14; Кутузова, 18; Литературная, 22; Логойский тракт, 17, 17а, 19 к.1-2, 19 к.4, 20, 21 к.1, 21 к.6, 21а, 21в-39(нечетные), 22, 22а, 24-36(четные); Лукьяновича, 10, 12; Мележа, 5 к.1-2; Мирошниченко; Некрашевича, 6-12(четные); Олешева, 5, 10-14(четные); Орды, 7-11(нечетные), 15, 21-39(нечетные), 43-47(нечетные), 47а, 51-55(нечетные); Полиграфическая, 2-6(четные), 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 8-18(четные); Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108; Седых, 4-14а-в(четные); Семашко, 17а; Славинского, 4-12(четные); Слободская, 151-159(нечетные), 163-169(нечетные), 173-179(нечетные); Топографическая, 3-9(нечетные), 7а, 13; Чечота, 2-6(четные), 2а, 5-11(нечетные), 16, 20, 21-25(нечетные), 26-32(четные), 36, 40-44(четные); Чюрлёниса, 2а, 3-7(нечетные), 4-8(четные), 12, 16, 22-26(четные); Широкая, 2-40а, 3, 3а, 29/15.

В период с 19 июля:

– у потребителей по улицам: Баторинская; Бирюзова, 4а; Вербная, 3; Гастелло, 6-16(четные), 7-11(нечетные); Гвардейская, 3-9(нечетные), 8-16(четные); Глебки, 58-126(четные); Грибоедова, 12, 20-30(четные); Жудро, 29-71(нечетные); Игнатенко; Ильянская; Камайская; Лынькова, 1-31(нечетные) , 8, 10; Матусевича, 2-36(четные); Машерова, 76, 78; Москвина, 4; Мястровская; Нарочанская; Ольшевского пер.; Ольшевского пр-д; Ольшевского, 10-82(четные), 29 к.1, 45-77(нечетные); Орловская, 86; Победителей пр., 8-14(четные), 18, 20, 39-101(нечетные), 103-111(нечетные), 117-135(нечетные); Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер.; Пушкина пр., 67-93(нечетные), 68; Радужная; Ратомская; Ржавецкая; Саперов; Сердича, 22-88(четные); Тарханова, 5-15(нечетные), 14, 16; Тимирязева, 25, 44-60(четные), 65, 68-92(четные); Тимирязева, 93,95; Украинки, 2-22(четные); Чехова, 8; Чигладзе.

В период с 22 июля:

– у потребителей по улицам: Берсона, 1-3(нечетные), 14-16(четные); Бехтерева пер., 8а; Бехтерева, 8; Бобруйская, 2, 3, 8, 4-6(четные), 12а; Вокзальная, 9-23(нечетные), 22-26(четные); Володарского, 1-9(нечетные), 2-14(четные); Гебелева, 6; Городской вал, 1-11(нечетные), 2-12(четные); Грекова, 1-7(нечетные), 2-10(четные); Дзержинского пр., 1а-г; Добромысленский пер., 3-5(нечетные), 4-6(четные), 5а; Домашевский пер., 1а-11(нечетные), 4-12(четные);

Дрозда, 7, 14, 25а; Жилуновича, 6-30(четные), 21-35(нечетные), 37-47(нечетные); Западная, 7а, 15-19(нечетные), 20; Иерусалимская, 4, 9-11(нечетные); Интернациональная, 1-7(нечетные), 2-20(четные); Искалиева, 14а; К.Цеткин, 4, 16-20(четные), 49-51(нечетные); Кабушкина пер., 3, 5-49(нечетные); Кабушкина, 26-98(четные), 45-59а(нечетные); Кальварийская, 7-17а(нечетные); Коллекторная, 3, 3а; Комсомольская, 6-30(четные); Кооперативный пер., 6, 12; Корицкого, 1-9(нечетные), 2-10(четные); Короля, 34-38(четные), 45-73(кроме 47а)(нечетные); Крупской, 2-10(четные); Кулешова, 1а, 2-6(четные), 8-18(четные); Куприянова, 4-6(четные); Либкнехта, 12, 21, 43а, 54-70(четные); Машиностроителей, 4, 6; Молочный пер., 4; Московская, 1-17(нечетные); Московская, 2-22(четные); Мясникова, 26-44а(четные), 72-78(четные); Мясникова, 3-39(нечетные); Народная, 29-53 к.1(нечетные), 36-64(четные), 56-62(четные); Независимости пр., 3-17(нечетные); Немига, 5, 36-40(четные); Партизанский пр., 50-70 к.2(четные), 70а-88(четные), 97-103(нечетные); Плеханова, 1-27(нечетные), 16-20(четные); Подшипниковый пр-д, 9; Рабкоровская, 2-28(четные), 13-25(нечетные); Революционная, 9-17(нечетные), 18-32(четные); Свердлова, 2-4(четные); Советская, 2-18(четные), 7-19(нечетные); Стекольный пер., 3-5(нечетные), 4; Суражская, 10; Сурикова, 1-25(нечетные); Толстого, 2-32(четные); Тухачевского, 9-23(нечетные), 18-48(четные), 25-45(нечетные); Фабрициуса, 1-13(нечетные), 8-36(четные); Филатова, 1-9(нечетные), 2-6(четные), 8-20(четные), 13-21(нечетные); Шишкина, 15, 17, 20 к.1-32(четные); Энергетический пр-д, 2, 4; Городская больница №5.

В период с 23 июля:

– у потребителей по улицам: Азгура, 1-5(нечетные), 4, 8; Андреевская, 3 к.2, 4, 4а, 5 к.2, 7 к.1-2, 11; Антоновская, 7-13(нечетные), 8-30(четные); Берестянская, 2-6(четные), 9-17(нечетные), 16-24(четные); Богдановича, 6, 8, 29, 35; Ботаническая, 4-10(четные), 3-25(нечетные); Бровки, 21 к.2, 25а, 25 к.1, 27, 30, 32, 32а-б; Броневой пер., 1-15а(нечетные), 4, 10, 12; Бумажкова, 37а, 39; Бядули, 2-12(четные), 3-13(нечетные); Войсковый пер., 3-15(нечетные), 4-14(четные); Гикало, 1, 3, 4, 12-28(четные); Горный пер., 1-7(нечетные), 4, 6; Долгобродская, 1; Захарова, 19-77а(нечетные), 24-62(четные), 54-76(четные), 104; Золотая Горка, 3-17(нечетные), 4-16а(четные); Ивановская, 34-56(четные), 37-43а(нечетные); Киселева, 3-13(нечетные), 4-10(четные), 15, 16-36(четные), 17, 26а, 27-39(нечетные), 40, 42, 42 к.2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67; Козлова пер., 25, 29; Козлова, 2-22(четные), 3-35(нечетные), 26, 26 к.8, 28; Коммунистическая, 3-11(нечетные), 4-10(четные), 14-18(четные), 17, 19, 24, 42-46(четные), 47, 49, 52, 54, 86; Красная, 3, 5, 4-22(четные), 9-23 к.5(нечетные); Краснозвездная, 1-33(нечетные), 6-18б(четные); Краснозвездный пер., 12, 14, 17; Кропоткина, 22, 43(+церковный корпус), 44; Куйбышева, 8-16(четные), 17, 19, 19а, 24, 25а, 26, 28-38(четные), 35, 41; Марьевская, 5, 5а, 7а; Машерова пр., 2-18(четные), 3-7(нечетные), 11, 17, 20, 25, 29, 33, 35; Менделеева, 20-24(четные), 30; Михайлова, 3; Мулявина б-р, 3-7(нечетные), 6-10(четные); Нагорная, 12; Нагорный пер., 5, 6б; Независимости пр., 31-45(нечетные), 34-42(четные), 44-56(четные); Парижской коммуны пл., 1; Пашкевич, 3, 5, 9; Первомайская, 3-17(нечетные), 18-28(четные); Платонова, 1-3(нечетные), 10-20б(четные), 13-35 к.2(нечетные); Подлесная, 83; Пугачевская, 1-11(нечетные), 6-24(четные); Пулихова, 6, 3-15(нечетные), 19-51(нечетные); Радиальная, 17, 23; Румянцева, 3-17(нечетные), 4-14(четные); Скорины, 8-24(чётные), 13, 15; Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 44-48(четные); Смоленская, 15-33(нечетные); Смолячкова, 3-21(нечетные), 4-26а(четные); Соломенная, 13, 23, 23а; Старовиленская, 42-54(четные), 57; Столетова, 2; Сторожовская, 8, 15, 15а; Твердый 1-й пер., 5-11а(нечетные), 6; Фроликова, 2; Фрунзе, 2, 2а, 2 к.6, 2 к.8, 3-19(нечетные); Хоружей, 1а-11(нечетные); Чапаева, 1-5(нечетные); Чичерина, 1, 2, 3, 3б, 4, 11-15(нечетные), 14, 19, 21.

В период с 05 августа:

– у потребителей по улицам: Алибегова, 6-44(четные), 13-27 к.1-3(нечетные); Белецкого, 2-50 к.1-3(четные); Брыля, 2, 3-9(нечетные), 3а, 21, 22-30(четные), 24а; Газеты «Звязда» пр., 4 к.1-4-60(четные), 35-71(нечетные); Голубева, 20-28(четные), 25-31(нечетные); Горецкого, 1-11(нечетные), 15-31(нечетные), 20-28(четные), 32-40(четные), 35-47(нечетные), 51-55(нечетные), 61, 63, 67-81(нечетные), 93; Громова, 14-46(четные); Гурского, 44 к.1-3; Ельских, 2; Есенина, 7-35 к.3(нечетные), 30-42(четные), 39-143(нечетные), 58-76(четные), 136; Карского, 3, 4, 5, 8, 15- 21(нечетные), 27; Космонавтов, 4-56(четные), 29–47(нечетные); Курганная, 2; Лобанка, 18-22(четные), 26-34(четные), 38, 40, 44-62(четные),71, 75- 81(нечетные), 78, 84-88(четные), 85, 89, 91, 94, 95-99(нечетные), 102-110(четные), 105-109(нечетные); Лосика, 4, 26, 28, 31, 32, 34; Любимова пр., 7-41 (нечетные), 10-46 к.1-2 (четные); Мазурова, 1, 2-6(четные), 12-22(четные), 27; Мачульского, 24, 26; Михайловская, 4, 10-16(четные); Монтажников 4-й пер., 8; Монтажников, 10-14(четные), 19, 20, 27, 35, 37; Одинцова, 44, 48, 52-56(четные), 97, 99, 103-119(нечетные); Острожских, 4-14(четные); п.Озерцо ж.д.; Панченко, 2, 4, 8-26(четные), 21, 30, 32, четные 38-46(четные), 50-56(четные), 60-64(четные), 68, 70, 74-80(четные); Полесская, 3-9(нечетные) ж.д. д.Богатырево; Рафиева, 3 к.1-2-53(нечетные), 30-34(четные), 36-100(четные), 81-113(нечетные); Сапеги, 3-15(нечетные); Семеняко, 2-6(четные), 14, 22-30(четные), 36, 42, 44; Скрипникова, 1-11(нечетные), 4, 10-16(четные), 11а-б, 15, 15а, 19-35(нечетные), 28-48(четные), 60; Слободская, 2, 3-79(нечетные), 89-149(нечетные); Слободской проезд, 4-28(четные); Сухаревская, 1-19(нечетные), 6-14(четные), 21 к.1-2, 24-28(четные), 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 45, 46-62(четные), 51, 55, 59-65(нечетные), 66-70(четные); Тышкевичей, 9, 15-19(нечетные); Федорова, 3, 5, 6, 9-23(нечетные); Чайлытко, 1, 2-8(четные), 3, 9-21(нечетные), 12-16(четные), 20, 22; Шамякина, 5-11(нечетные), 15; Шаранговича, 20, 22, 25-41(нечетные), 34-38(четные), 42-48(четные),45, 49- 63(нечетные), 52-56(четные), 60-82(четные), 67; Ширмы, 3-7; Школьная, 16, 24, 26; Янковского, 1-17(нечетные), 4, 6, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40-44(четные).

В период с 06 августа:

– у потребителей по улицам: Авакяна, 19-21(нечетные), 24-38(четные); Авроровская, 2-8(четные); Автодоровская, 3-5(нечетные); Автодоровский пер., 3а-15(нечетные); Аранская, 6-16(четные), 22а; Артиллеристов, 8-20(четные), 9-15(нечетные); Аэродромная, 1-17(нечетные), 34-42(четные), 125; Бакинская, 6-20(четные); Балтийская, 2-12(четные); Бородинская, 1Б, 9-35(нечетные); Братская, 2-10(четные); Брилевская, 1-23(нечетные), 2-24(четные), 44б-46(четные); Быховская, 14, 35-37(нечетные), 50-58(четные), 55; Великоморская, 7, 6-12(четные), 30-36(четные); Вильямса пер., 14; Вильямса, 37-47(нечетные); Вирская, 40-44(четные); Володько, 12-30(четные); Воронянского, 1а-35(нечетные), 4-64(четные); Вузовский пер., 3-9(нечетные),16а; Германовская, 9-17(нечетные); Дачный пер., 1в, 8-18(четные); Денисовская, 2-6(четные), 3-51(нечетные); Жуковского, 1-29б(нечетные), 2-24(четные); Индустриальная, 5-7(нечетные); Калиновского, 4-12(четные), 14-82(четные), 17-111(нечетные), 113-115(нечетные); Карбышева, 1-13(нечетные), 2, 25, 42-50(нечетные); Кедышко, 24-28(четные); Кнорина, 50; Козыревская, 2-74(четные), 15-39(нечетные); Короткевича, 2-14(четные), 3-19(нечетные); Левкова, 3-19(нечетные), 4-30(четные), 30а, 33-45; Либавороменская, 23; Логойский тракт, 134, 136; Луговая, 4а; Марата, 19-21(нечетные); Маяковского, 8-174(четные), 11-15(нечетные), 15а, 57-129(нечетные); Минский р-н, д. Боровая, 2, 3, 6; Могилевская, 2-36(четные), 5, 35-49(нечетные); Надеждинская, 1-29(нечетные), 2, 58, 58а; Независимости пр., 117-157(нечетные), 165; Пензинская, 37-41(нечетные); Полевая, 2-36(четные), 25, 25а; Полевой пер., 2а; Полтавская, 10; Радищева, 3; Роменская, 5-9(нечетные); Седых, 14-68(четные) (кроме 14а-в); Семенова, 1-35(нечетные), 2-36(четные); Сенницкая, 5, 51-55(нечетные); Славинского, 1, 1 к.1-4, 3-45(нечетные), 18; Слонимская, 27а; Солнечная, 1-31(нечетные), 4-30(четные), 31а; Тикоцкого, 2-52(четные), 9, 57, 59; Физкультурная, 14-26а(четные), 23-33(нечетные); Филимонова, 69; Чкалова, 1-35(нечетные), 2-38 к.1(четные).

В период с 13 августа:

– у потребителей по улицам: Беломорская, 4-8(четные), 4а, 5-9(нечетные), 13-17(нечетные), 14-18(четные), 21, 23; Богдановича, 62, 66, 64 к.1-2, 68-92(четные), 68а, 89, 91, 91а, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131-137(нечетные), 139а, 143, 143а, 145 к.1-2, 147, 147а; Даумана, 13, 13б, 23; Долгиновский 2-й пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56(четные), 54а-б; Новаторская, 2а, 53а, 55а/1; Дорошевича, 3, 4-8(четные), 5; Земледельческая, 50; Каховская, 17; Кропоткина, 108-114(четные), 108а; Куйбышева, 40, 44-48(четные), 46а, 65, 67 к.1-3, 69, 69а, 73-87(нечетные), 79 к.2, 91-97(нечетные), 101; Кульман, 1-5(нечетные), 2, 2 к.1, 4, 5а, 9-15(нечетные), 14-18(четные), 20а, 21, 21а-б, 22-32(четные), 23, 27-39(нечетные), 33а, 38; Независимости пр., 49, 53-69(нечетные), 65 к.2-3, 65 к.6-7; Нововиленская, 1, 1а, 3а, 5а, 6-28(четные), 7б, 8а, 9а, 10а-б, 13, 13а, 15, 20а, 21 к.1-3, 23, 24а-д; Нововиленский пер., 2-14(четные); Орловская, 51-61(нечетные), 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70; Осипенко, 2-8(четные); Пархоменко, 3; Прогрессивная, 8, 29а, 29а к.1, 29а к.2; Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14, к.1; Старовиленская, 133; Старовиленский тракт, 3, 5, 6-10(четные), 26 к.1, 28 к.1, 30, 41, 41а, 67, 69, 73-77(нечетные) 75а, 87-93(нечетные), 88, 89а, 91 к.1; Сурганова, 37 к.1-5, 39, 41, 45 к.1-4, 47 к.1-5, 49-59(нечетные); Хмельницкого, 3, 5, 9 к.1; Хоружей, 4, 6б, 8, 10 к.1-2, 12 к.2, 14, 16, 16а-б, 18-22(четные), 18 к.1-2, 24 к.1-2, 26, 26а, 33-41(нечетные), 44, 44а; Цнянская, 1-25(нечетные), 2 к.1-2, 4 к.1-2, 8/19, 12, 14а, 23а; Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 3-7(нечетные), 4-8(четные), 8а, 10а, 23, 31, 55-61(нечетные), 57а; Шестая линия 2-я ул., 9-15(нечетные); Щедрина 1-й пер., 1; Щедрина, 1; Я.Коласа пер., 3, 3а, 4-8(четные), 5, 9-15(нечетные); Я.Коласа, 2-10(четные),7-21(нечетные), 7а, 12-18(четные), 15а, 22-26(четные), 23 к.1-2, 25 к.1-3, 27 к.1-2, 29-35(нечетные).

В период с 21 августа:

– у потребителей по улицам: Амураторская, 2-4(четные), 3-7(нечетные); Богдановича, 1-27; Витебская, 10, 11, 17, 21, 21а; Гвардейская, 1, 1а; Гебелева, 1-7(нечетные), 4; Грибоедова, 1, 1а, 2-10(четные); Димитрова, 3, 5; Заборского, 3; Замковая, 25-33(нечетные), 28; Заславская, 10-14(четные), 11-37(нечетные); Кальварийская, 1-5(нечетные), 2-4(четные), 16; Коллекторная, 10-32(четные), 11-15(нечетные); Короля, 2-26(четные), 3-23(нечетные), 47а; Либкнехта, 32; Машерова пр., 43, 51, 80; Мельникайте, 2-6(четные), 3-13(нечетные), 8-16(четные); Москвина, 5; Немига, 6-14(четные), 28-30(четные), 42; Обойная, 4-10(четные), 7; Освобождения, 3-13(нечетные), 8-10(четные); Панфилова, 2; Победителей пр., 1-11(нечетные), 2, 4, 4а , 13-31(нечетные); Раковская, 2-34(четные), 15-27(нечетные), 36-38(четные); Репина, 4; Романовская слобода, 1-13(нечетные), 10-28(четные); Старовиленская, 2-16(четные); Сторожевская, 1-7(нечетные), 6; Сухая, 1-21(нечетные), 2-28(четные); Танка, 1а, 2-36(четные); Тимирязева, 2-10(четные), 3а; Троицкая набережная, 2-10(четные); Чехова, 3; Шорная, 17, 18, 20; станция метро «Немига».

В период с 02 сентября:

– у потребителей по улицам: Аранская, 1-13(нечетные), 18, 24; Белорусская, 2-14(четные), 15-41(нечетные); Бобруйская, 5-27(нечетные); Ванеева, 29, 31, 34, 40-48(четные); Велосипедный 2-й пер., 1-5(нечетные), 9, 10, 22, 30-36(четные); Володарского, 13-23(нечетные), 16-24(четные); Горовца; Кирова, 1-5(нечетные), 2-8 к.1-4(четные), 7-29(нечетные), 14-16(четные); Комсомольская, 25-33(нечетные), 34-38(четные); Крупской, 11, 15; Ленина, 12-16(четные), 13-21(нечетные), 18-34(четные), 46, 47; Ленинградская, 1-7(нечетные), 4-20(четные); Малинина, 1-41(нечетные), 2-34(четные); Малявки, 1, 1а; Маркса, 1-33(нечетные), 2-22(четные), 24-32(четные); Маяковского, 1, 2, 4; Михайловский пер., 4; Независимости пр., 2-8(четные), 10-20(четные); Октябрьская, 2-16(четные), 5-25(нечетные); Партизанский пр., 2(к. 2, к. 14, к.15, к. 16, к. 20), 8; Плеханова, 26-72(четные), 51-127(нечетные); Привокзальная пл., 3-7(нечетные); Рокоссовского пр., Свердлова, 1-7(нечетные), 9-23(нечетные), 22-36(четные); Тростенецкая, 4-8(четные), 10б, 15, 21, 22; Ульяновская, 8, 23-41(нечетные), 30-34(четные); Энгельса, 26-34(четные); Якубова; станция метро «Площадь Ленина»; подземные ходы №2, 3 по пр. Незавмсимости.

При проведении ремонтной кампании в данную информацию возможно внесение изменений.

В случае обнаружения на территориях жилого сектора и прилегающих к нему территориях признаков нарушений в работе тепловых сетей (утечки теплоносителя, парение, образование промоин) просим в срочном порядке информировать диспетчера филиала «Минские тепловые сети» (тел. 298 27 27, 298 27 37) или ближайшее КУП «ЖЭУ».