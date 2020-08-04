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Президент: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за предсказуемую внешнюю политику

04 августа 2020 09:32
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Новости Беларуси. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 августа в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому мы сегодня на разрыв. И Россия боится потерять – ведь кроме нас у неё не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам всё более предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко

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