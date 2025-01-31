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Новости по тегу #Абдельмаджид Теббун

Президент Алжира поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил с визитом
31 января 2025 17:07

Президент Алжира поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил с визитом

Лукашенко поздравил Президента Алжира с переизбранием на второй президентский срок
09 сентября 2024 10:47

Лукашенко поздравил Президента Алжира с переизбранием на второй президентский срок

Сильные пожары в Алжире: погибли 28 военных и 37 местных жителей
13 августа 2021 14:43

Сильные пожары в Алжире: погибли 28 военных и 37 местных жителей

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах
13 августа 2021 08:54

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах