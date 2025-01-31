Новости по тегу #Абдельмаджид Теббун

«Ваше переизбрание народом Республики Беларусь является свидетельством мудрого руководства и стремления к прогрессу и процветанию, для достижения которых Вы посвятили время и энергию на протяжении предыдущих сроков полномочий».
Также глава белорусского государства подтвердил готовность посетить Алжир с государственным визитом, чтобы наметить шаги, направленные на расширение сотрудничества в различных отраслях.
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