Президент Зимбабве поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления от лидеров зарубежных государств с победой на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 января наш Президент получил послание от своего зимбабвийского коллеги Эммерсона Мнангагвы.

Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:

Ваша победа свидетельствует о доверии народа Вашей великой страны к Вашему руководству и достижениям на посту главы государства. Позвольте мне, Ваше Превосходительство, выразить стремление зимбабвийской стороны продолжать совместными усилиями укреплять и развивать наши двусторонние отношения. Я привержен укреплению дружбы между нашими двумя странами и углублению взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран.

Эммерсон Мнангагва пожелал Александру Лукашенко успехов, здоровья, а всему народу Беларуси мира и процветания.