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Президент Зимбабве поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

31 января 2025 16:58
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления от лидеров зарубежных государств с победой на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 января наш Президент получил послание от своего зимбабвийского коллеги Эммерсона Мнангагвы. 

Президент Зимбабве поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-2

Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:
Ваша победа свидетельствует о доверии народа Вашей великой страны к Вашему руководству и достижениям на посту главы государства. Позвольте мне, Ваше Превосходительство, выразить стремление зимбабвийской стороны продолжать совместными усилиями укреплять и развивать наши двусторонние отношения. Я привержен укреплению дружбы между нашими двумя странами и углублению взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран. 

Эммерсон Мнангагва пожелал Александру Лукашенко успехов, здоровья, а всему народу Беларуси мира и процветания.

# Эммерсон Мнангагва # Беларусь-Зимбабве

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