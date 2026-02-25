Президент 26 февраля примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве

Развитие союзных отношений в эти дни определяет информационную повестку. Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Оно состоится уже завтра, 26 февраля, в Москве. В программе – семь пунктов по актуальным вопросам двустороннего интеграционного взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания будут основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработка проекта аналогичного документа до 2029-го. Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства.