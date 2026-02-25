В Витебске для вывоза снега оборудовали дополнительные площадки. Четыре действующих полигона за полтора месяца заполнили полностью. И неудивительно, в регионе, да и по стране, выпало рекордное количество осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словно по расписанию сюда прибывают МАЗы, груженные доверху. Водители говорят, что такие снежные горы здесь были лишь в 2013 году. Работать приходится практически без выходных. За смену совершают до 20 рейсов.

Александр Науменков, водитель предприятия «Гордормост» Витебска:

Зима, конечно, хорошая. В 2013 году такое было последний раз. Почти без выходных. Ну, что сейчас на самосвалах, вот, пока снег, успокоилось все. А так, на пескаре посыпаем по 17-18 рейсов за смену.

Снег на полигоны доставляют как государственные, так и частные организации – всего около полусотни предприятий. Оборудовали и дополнительные площадки для складирования. Месторасположение согласовали с соответствующими службами.