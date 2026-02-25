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В Витебске для вывоза снега оборудовали дополнительные площадки

25 февраля 2026 10:50
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В Витебске для вывоза снега оборудовали дополнительные площадки. Четыре действующих полигона за полтора месяца заполнили полностью. И неудивительно, в регионе, да и по стране, выпало рекордное количество осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске для вывоза снега оборудовали дополнительные площадки-2

Словно по расписанию сюда прибывают МАЗы, груженные доверху. Водители говорят, что такие снежные горы здесь были лишь в 2013 году. Работать приходится практически без выходных. За смену совершают до 20 рейсов.

В Витебске для вывоза снега оборудовали дополнительные площадки-4

Александр Науменков, водитель предприятия «Гордормост» Витебска:
Зима, конечно, хорошая. В 2013 году такое было последний раз. Почти без выходных. Ну, что сейчас на самосвалах, вот, пока снег, успокоилось все. А так, на пескаре посыпаем по 17-18 рейсов за смену.

Снег на полигоны доставляют как государственные, так и частные организации – всего около полусотни предприятий. Оборудовали и дополнительные площадки для складирования. Месторасположение согласовали с соответствующими службами. 

В Витебске для вывоза снега оборудовали дополнительные площадки-6

Роман Выскарка, старший мастер предприятия «Гордормост» Витебска:
Дополнительные площадки у нас подготавливаются заранее. Оборудованы они так, чтобы можно было ближе из разных концов города довести снег в кратчайший срок и в ближайшее по расстоянию.

С начала года с улиц Витебска уже вывезли более 140 тысяч кубометров снега. И эта работа продолжается. На большей части территории страны сегодня вновь ожидается снег, а местами с дождем. 

# Погода # Погода в Беларуси

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